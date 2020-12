Generación de empleo

Comentan los que saben del tema económico que a pesar de la pandemia del covid-19 en Baja California, la vuelta al semáforo rojo y la desaceleración económica a nivel nacional, el estado sigue siendo líder en la generación de empleos en toda la República.

El Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), Mario Escobedo Carignan, destacó la instalación de la planta de licuefacción de gas natural en Ensenada de la empresa Sempra, la cual generará 13 mil nuevos empleos entre directos e indirectos.

Señalan en el interior de las oficinas estatales que Mario Escobedo ha hecho un fuerte trabajo de promoción de la entidad, buscando la atracción de inversiones que a la larga generen desarrollo económico en la región.

Su propósito, aseguran,es buscar cerrar este difícil año 2020 de la mejor manera, sobre todo en lo que a la reactivación económica se refiere.

De la IP a la política

El Contador Público Carlos Ibarra Aguiar, renunció como Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), debido a que aceptó colaborar con Armando Ayala Robles, como su coordinador de campaña.

No obstante, la repentina noticia tomó de sorpresa a algunos de sus colegas, quienes en su mayoría lo felicitaron, sin embargo, hubo también algunos empresarios que no tomaron con bastante agrado, ya que consideran que en el pasado ha habido otros empresarios que utilizan el CCCE como plataforma para posicionarse y posteriormente lanzarse a la política, como fue el caso del ex diputado Wenceslao Martínez, quien también fue presidente del CCEE y como funcionario sus resultados fueron muy pobres.

Por su parte, Carlos Ibarra aseguró que no era algo que tenía planeado pero consideró que es una buena oportunidad, ya que considera que Armando Ayala ha demostrado ser un buen presidente municipal, que a diferencia de las últimas administraciones, ha rescatado los servicios públicos y ha impulsado más obras en las que ha involucrado al sector empresarial.

Ante la ola de comentarios, el presidente del CCE en el comité técnico estatal, Gabriel Camarena Salinas, aclaró que Ibarra Aguiar renunció al CCEE así que su apoyo es personal y no es del organismo.

“Los organismos empresariales de Baja California, llevaremos a cabo en su momento reuniones con los candidatos electos para tratar los temas que a todos los sectores productivos y sociedad en general sean de interés, y en nuestro caso, basados en la policía de Desarrollo Empresarial de Baja California”, manifestó Camarena Salinas.

En análisis

A partir de hoy se retoman en Baja California restricciones, entre las que destacan la reducción del aforo en algunos sectores económicos y el cierre en algunos otros, esto tras la vuelta al “Rojo” en el semáforo epidemiológico de Covid en el estado.

En palabras del Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, si bien los casinos y sobre ruedas se mantendrán abiertos, se analiza cómo se procederá con dichos sectores, lo cual dependerá del comportamiento que se registre en los casos activos de Covid en Baja California en los próximos días.