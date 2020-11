Respuesta a pescadores

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dará una respuesta a los Pescadores de San Felipe sobre las acciones que está y estará realizando el Gobierno Federal en torno a la situación que viven actualmente.

El mandatario detalló que se busca garantizar la tranquilidad, la paz, el que no se dé la pesca de especies en vías de extinción, y la respuesta se dará en Mexicali durante su visita en el último fin de semana de este mes.

Hace apenas una semana el líder de los pescadores, Sunshine Antonio Rodríguez Peña fue detenido por las autoridades federales junto con otros pescadores del puerto por pesca ilegal, pero dos de los detenidos ya salieron libres, no así Sunshine quien permanecerá en prisión en lo que se desarrolla su proceso legal.

Seguramente los pescadores estarán muy atentos a lo que se diga durante la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que tanto los problemas de la pesca, como el Covid-19 tienen en jaque al puerto sanfelipense.

Fallecidos por Covid

El Coronavirus golpeó ayer las esferas de gobierno, luego de que se diera a conocer que una diputada local y un funcionario del Ayuntamiento de Tijuana, fallecieran a causa del Covid-19 ayer jueves.

La diputada del distrito 9 de Tijuana, Carmen Leticia Hernández Carmona falleció a causa del Sars-Cov-2 luego de que contrajera la enfermedad días atrás; hay que señalar que el diputado, Víctor Morán acaba de salir de la enfermedad.

En el Congreso del Estado hace algunas semanas se cerró el edificio legislativo luego de que se presentaran varios casos, por lo que tuvieron que desinfectarlo y cerrar por casi una semana para evitar la propagación del virus.

Otro caso se dio en el Ayuntamiento de Tijuana, siendo el director de la Secretaría de Gobierno, Carlos Pedroza quien murió también a causa del Covid-19; hace apenas unas el ayuntamiento señalaba que el consejero Jurídico, Salvador Gómez y el director de Obras e Infraestructura Urbana, Javier Delgado habían dado positivo y confirmaban al menos 8 casos en el interior de la administración.

Quien también falleció pero no a causa del Covid, sino de un infarto, fue Antonio López Merino, dirigente municipal del PAN en Mexicali, López Merino fue Secretario de Gobierno en la administración de Gustavo Sánchez Vásquez.

Critican protagonismo de Bujanda

Historiadores, funcionarios y políticos han señalado que la propuesta del diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz de convertir a Tijuana en la capital del estado carece de sentido, incluso hay quienes aseguran que demuestra la falta de conocimiento en la materia.

La alcaldesa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que es una falta de respeto a los mexicalenses y que los argumentos carecen de sustento y que en lugar de beneficiar, perjudicarían.

El secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan detalló que este tipo de cambios obedecen o se dan cuando se busca detonar una ciudad, pero en el caso de Tijuana, ésta no lo requiere.

Además, dijo, se necesita un estudio detallado para ver las ventajas y desventajas de los municipios ya que a partir de esto se delinean políticas públicas.

El historiador, Ernesto Sosa, señaló que hay candados para que una ciudad en costa no pueda ser capital, siendo la única en todo el País, La Paz, pero ciudades importantes como Veracruz, Cancún, o Acapulco no lo son, pero parece que dicha información no la conoce el diputado ahora “independiente”.