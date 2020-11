Las felicitaciones a Biden

Desde diversos puntos del orbe y ayer muy temprano, empezaron a llegar las felicitaciones al virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tras darse a conocer ayer por la mañana su victoria en las elecciones del pasado martes, al superar el número mágico de 270 votos electorales.

Los líderes de diversos países se apresuraron a felicitar a quien el 20 de enero próximo deberá rendir juramento como el 46 presidente de los Estados Unidos de América.

Y también desde temprano, usuarios de las "benditas redes" sociales se preguntaban en qué momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iba a realizar lo propio.

Incluso, el canciller Marcelo Ebrard publicó un tuit en donde señalaba que había recibido esa misma pregunta. A ello, respondió que el Presidente iba camino a Tabasco para supervisar los daños por las tormentas que mantienen bajo el agua regiones enteras de ese estado, pero que al llegar fijaría su postura.

Pasaron horas y horas, hasta que al fin por la tarde AMLO emitió un mensaje tibio y sin felicitar aún a Biden para no quedar mal con Trump, con el argumento de "esperar a que se terminen de resolver los asuntos legales".

Hay quienes dicen que parece que el Presidente de México apostó a la reelección de Trump, quien supuestamente es su amigo. En el caso de la Serie Mundial de Béisbol AMLO acertó a su pronóstico, más no con las elecciones presidenciales gringas.

El argumento de no felicitar a Biden por el "respeto a la autodeterminación de los pueblos" resultó extraño porque en otros casos, como las elecciones de Bolivia o Argentina, el Gobierno de la 4T se apresuró a felicitar a los ganadores. A ver cómo toma Biden la actitud del mandatario mexicano, porque a la mejor no es rencoroso, pero no se le va a olvidar.

En el Senado

Dicen que desde su llegada a la Cámara de Senadores, en agosto pasado, la presencia y sobre todo, la prepotencia de una de las colaboradoras principales de la senadora Nancy Sánchez Arredondo, comenzó a levantar suspicacias.

Su arrogancia para con muchos de los trabajadores con los que a diario se convive en la Cámara Alta, chocaban con la zalamería y la humildad con la que se dirigía hacia funcionarios y los propios senadores, especialmente con los del Partido Revolucionario Institucional y uno que otro de los del grupo a los que recientemente se había sumado su jefa directa, la senadora Sánchez Arredondo.

Janneth Moreno Argüelles, es una joven a la que desde hace muchos años ha cobijado la política cachanilla y quien hasta hace unos 5 meses cobraba como secretaria del Movimiento PRIMX, desde donde, por cierto, sigue ofreciendo cursos sobre marketing político a miembros de las redes de jóvenes políticos por México y del Movimiento Juvenil Mexicano, ambos del PRI.

Apenas ayer, no obstante que desde agosto pasado cobra en la nómina morenista de la Cámara de Senadores como asesora, aunque se desempeña realmente como secretaria particular de la Senadora de la República, Moreno Argüelles ofreció vía zoom una conferencia organizada por la CNOP de Culiacán titulada “La Estructura Digital: Fortaleza de una causa, un candidato, un partido”.

En los pasillos de la más alta representación legislativa del país, comienzan a ver con ojos de pocos amigos no solo a la joven que sigue demostrando que por sus venas corre sangre rojo priista, sino que hasta a su propia jefa que le tolera sus ambigüedades políticas, sus negocios personales y, por qué no, hasta las filtraciones que pudieran darse, lo cual no es nada sano para la naciente relación.

¿Se rompe el frente?

Luego de que este viernes un centenar de conocidos (y no tan conocidos) panistas, salieran con un manifiesto en el que apoyaban a la dirigencia del PAN para que buscara una alianza “ciudadana y de partidos”, para sacar a Morena del poder, pero con la advertencia de que sólo apoyarían si su candidato era Héctor Osuna Jaime, hubo también reacciones de disgusto.

Una de las que más se comentó, fue la de “rojos y amarillos”, respecto al intento de madruguete que trataron de ejecutar este viernes, primero los del PBC y después el reducido grupo de panistas, puesto que tanto los priistas como perredistas han dejado en claro que más allá de impulsar un candidato en concreto, lo primero que necesitan es empujar que la alianza quede sólida y más allá de candidatos, el objetivo es sacar a Morena del gobierno.

Otras voces que criticaron este madruguete, destacaron que era notable la intención del centenar de panistas, que más allá de afianzar la concreción del frente o “sacar a Morena del poder”, su objetivo, dicen, es “amarrar” sus espacios de representación proporcional, pues al “destapar al gallo”, les daba derecho a exigir candidaturas donde no se requiere hacer campaña, como son las regidurías y diputaciones.