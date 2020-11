Ruido en el PAN

Entre los corrillos azules se comenta que un sentimiento de molestia, incredulidad, pero sobre todo rechazo, se gesta al interior del Partido Acción Nacional en BC, esto luego de que sus dirigentes han mostrado que la carta que más impulsan para convertirse en su candidato a la gubernatura (ya sea en alianza o con el frente unido), sea un personaje que luego de servirse del PAN, les jugó las contras.

Y es que cada día son más los comentarios entre panistas de cepa que manifiestan su rechazo a que dirigentes como Enrique "Kiki" Mendez se llenen la boca de halagos a favor de Héctor Osuna Jaime, quien si bien fue alcalde del PAN en Tijuana hace más de 20 años, también en las última década lo único que ha dicho del partido azul son cosas negativas.

Y es que en los últimos dos procesos, luego de que en 2013 le negaron la candidatura a la gubernatura, Osuna Jaime ha competido en contra del PAN.

Más allá de que muchos panistas interpretan esta afrenta de Osuna Jaime como un claro interés de "ver al panismo caer", lo que preocupa a muchos azules es que tal parece que él ya le encontró "el negocio" a ser un candidato que pierde cada elección, pues nadie se explica el motivo por el cual haya estado dispuesto a jugársela en dos elecciones con pocas oportunidades de ganar, pero aún así no le importe el desgaste que eso implica.

"O ya le encontró el negocio o solo es mero protagonismo, cualquiera que sea de las dos, al panismo no le beneficia respaldar a un candidato así, que no ha demostrado que su principal objetivo es ganar una elección", se escuchó decir a un destacable panista en una charla que tuvo con sus compañeros de partido quienes acordaron que si Osuna Jaime es su abanderado, -por congruencia-, no lo apoyarían.

Diputados "olvidadizos"

El Poder Judicial del Estado tuvo que lanzar de nuevo una convocatoria para aspirantes a la plaza de magistrado que dejó hace unos meses Emilio Castellanos Luján, quien conforme a la ley solo podía estar en ese cargo hasta cumplir los 70 años de edad.

Desde antes de salir Castellanos Luján el Consejo de la Judicatura emitió la convocatoria, pero a causa de unos amparos promovidos por algunos aspirantes al cargo, el procedimiento estuvo "trabado".

Pero cuando los promoventes del amparo se desistieron, el Congreso del Estado tenía 30 días para realizar el nombramiento.

Solo que como suele suceder en esos casos, los famosos "tiempos legislativos", sinónimo de holgazanería y dejadez, los 30 días se fueron como agua y, al vencer el plazo, si hubieran nombrado al togado sería ilegal.

Así que el Consejo de la Judicatura, donde firma como presidente el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, emitió de nuevo la convocatoria, por lo que a partir del 4 de noviembre recibirán la documentación de quienes aspiren al cargo.

De nuevo se efectuará el procedimiento de revisión de los requisitos de elegibilidad, evaluación psicométrica y valores éticos, evaluación de Conocimientos por medio de examen teórico y examen práctico, entrevista y evaluación de méritos.

El listado de quienes acrediten todas las etapas será enviado de nuevo al Congreso del Estado, que preside el diputado Julio César Vázquez Castillo, para ver si ahora sí, nombran al magistrado que ocupará la vacante dejada por Castellanos Luján.

Elecciones

Dentro de dos días se realizarán elecciones, una que tendrá impacto a nivel mundial en todos los ámbitos, y otra que sólo impacta a la justicia bajacaliforniana.

En el primer caso, se medirán en las urnas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que va tras cuatro años más en la Casa Blanca, y Joe Biden, que busca echar del inmueble al magnate inmobiliario.

La elección será sin duda reñida, de acuerdo a los resultados de las encuestas que se han realizado, porque como se dice en estos casos: todo puede pasar.

Algunos analistas han señalado desde la posibilidad de impugnaciones, protestas, brotes de violencia, hasta la negativa de Trump de dejar la Casa Blanca y el poder aun cuando pierda la elección.

Por el lado doméstico, en Baja California los magistrados tendrán que designar a quien ocupará la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde aún firma como presidente Jorge Ignacio Pérez Castañeda.

En este caso se barajan algunas posibilidades, una de ellas que reelijan a Pérez Castañeda, otra que den su voto a la magistrada Sonia Mireya Beltrán Almada, y la tercera es que cometan el error de elegir como presidente a Jorge Armando Vásquez, quien trae varios pendientes nada deseables.