Elegirán Presidente del Tribunal

Será este martes cuando los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) realicen la elección de quien estará al frente del Poder Judicial del Estado durante los próximos tres años.

Los 17 togados deberán decidir si reeligen al actual presidente Jorge Ignacio Pérez Castañeda o votan a favor de un relevo.

Así a tres días de la elección, que debe ser en el primer pleno del mes de noviembre, quien anda haciendo campaña para pedir el voto a sus colegas es el magistrado Jorge Armando Vásquez, quien apenas hace unos años ocupó la presidencia del TSJE.

En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que si eligen a Vásquez, los togados podrían estar cometiendo un error.

Y es que el ex presidente tiene varios pendientes aún sin resolver, como por ejemplo el rechazo a las cuentas públicas del Poder Judicial del Estado del año 2017, por realizar modificaciones presupuestales no autorizadas por un monto de nada más y nada menos 17 millones de pesos.

En esas cuentas, la Auditoría Superior del Estado realizó 21 observaciones a las cuentas públicas del Poder Judicial, de las cuales nueve fueron solventadas pero el resto no.

Una de ellas por contratar cinco proveedores en forma directa a quienes se les pagaron 5 millones de pesos, así como entrega de combustible a personal administrativo "fantasma", contratación de personal de seguridad para juzgados penales sin documentación comprobatoria.

Aunque quizá hay algo más delicado aparte del dinero público: Una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por abuso de autoridad contra Vásquez, presentada en su momento por el abogado Elías Flores Gallegos.

La denuncia se encuentra en el Ministerio Público, donde presuntamente hay toda la evidencia para acreditar el abuso de autoridad. Por cierto, el denunciante solicitó una audiencia ante un Juez para que apercibir a la fiscalía a acelerar la integración de la carpeta de investigación, sólo que por la pandemia no se ha realizado la mencionada audiencia.

Otro "punto negro" para Vásquez es una queja administrativa en el mismo Poder Judicial del Estado y una demanda de juicio político ante el Congreso del Estado.

Son varios pendientes los que tiene el aspirante, quien es muy cercano a Enrique Acosta Fregoso, ex candidato del PRI a la gubernatura, ex dirigente del PRI y ex diputado priista.

Quién sabe si los togados van a arriesgarse a dar su voto al ex presidente del TSJE para que los represente aun cuando son varios delicados asuntos donde está involucrado.

A lo mejor busca llegar para desde la oficina principal del Poder Judicial del Estado "apagar" sus broncas.

Atentos por covid

El Ayuntamiento de Mexicali confirmó que los panteones de la ciudad permanecerán cerrados este 1 y 2 de noviembre en los festejos del Día de Muertos, como medida para frenar los contagios de Covid-19 en la ciudad.

El equipo de la alcaldesa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, estará haciendo también operativos el “Día de Brujas” con la finalidad de exhortar a la gente a no pedir dulces y se mantengan en sus casas.

Como dice el sector Salud, lo que hagamos durante este fin de semana, se verá reflejado en los próximos 14 días.