La elección

En el primer pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) del mes de noviembre, posiblemente el martes 3 porque el día 2 es inhábil para el Poder Judicial del Estado, se celebrará la sesión donde los magistrados deben elegir al nuevo presidente de ese órgano colegiado, quien ocupará el cargo por tres años.

Los togados pueden decidir también que el actual presidente, Jorge Ignacio Pérez Castañeda, sea reelecto, aunque éste tendría que dejar el puesto en 2022, cuando cumpla 70 años, la edad que fija la ley para el retiro de los magistrados.

Así que será interesante ver a quién apoyan los togados, aunque en las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que quien busca ocupar la presidencia es el magistrado Jorge Armando Vásquez, quien ya ocupó el cargo hace algunos años, y a quien se le recuerda por impulsar un voraz haber de retiro vitalicio para los magistrados con el 100% del sueldo y heredable para las esposas, hijos, concubinas y "queridas".

Dicho haber de retiro había sido aprobado, pero afortunadamente varias agrupaciones de abogados se opusieron y se tuvo que dar reversa, porque de otra manera representaba un insulto a los bajacalifornianos y un golpe tremendo al erario.

De momento se señala que Vásquez tiene posibilidades de obtener los votos necesarios para sentarse de nuevo en la presidencia del TSJE, porque cuenta con varios magistrados incondicionales que votarían a su favor.

Así que habrá que estar pendientes de la votación en el Poder Judicial del Estado porque, dicen, de llevar de nuevo Vásquez representaría un retroceso.

Los naranjas

A medida que se acerca el proceso electoral en Baja California, son cada vez más personajes que están desesperados por incrustarse a algún partido donde los tomen en cuenta.

De hecho, hay tres que se han acercado y ya trabajan en favor del partido del color de la naranja. Lo más sorprendente es que les hayan dado cobijo, puesto que los tres tienen problemas con la ley e incluso están sujetos a proceso penal, por cometer presuntos delitos con el pretexto de la "defensa del agua".

Uno de ellos es Gerardo Durán, conocido como "el hombre de la barba blanca", para quien el Ministerio Público solicitará en el Juicio Oral 14 años de prisión, mientras que otro es Jorge Benítez, implicado en diversas carpetas de investigación y un juicio oral pendiente, donde aparece como imputado por lesionar a la ex diputada Rocío López Gorosave y causar daños a una blusa de la ex legisladora.

Además, está el ex priista Rigoberto Campos, el magnate del Valle de Mexicali, quien está acusado de golpear a un guardia de la cervecera Constellation Brands, quien a causa del golpe quedó ciego de un ojo. La pandemia salvó de momento a Campos porque en los juzgados orales se suspendieron cientos de audiencias.

Así que los partidos deben verificar muy bien a quien aceptan antes de abrirles las puertas, para no llevarse sorpresas durante las campañas electorales.

Descomposición

Muchos han sido los rumores y dichos que se han dado en relación a la supuesta alianza que están conformando los partidos de oposición como el PRI, PAN, PRD, PBC, MC, PES, etc. No obstante, dirigentes como en el PAN han dado públicamente declaraciones en el sentido de que si bien se contempla una alianza, ésta no se daría si es con personajes como Jorge Hank.

Del lado de enfrente también han salido declaraciones similares donde se ponen condiciones y para los partidos chiquitos esto se ha interpretado como un agarrón de egos entre los partidos “grandes” para imponer a su "gallo".

Sin embargo, para muchos militantes de estos partidos que podrían conformar el bloque amplio han apuntado que más allá de pensar hoy en un candidato, los dirigentes deben de tener un cable a tierra y darse cuenta que ningún partido goza de la simpatía del electorado, ese mismo desdén hacia ellos ha permitido la posibilidad de que se forme el bloque.

Para los militantes y simpatizantes de los partidos interesados, los dirigentes se han visto enfrascados en algo que debería de preocuparles luego de hacer el trabajo más importante que es recuperar el reconocimiento del electorado, siendo oposición, dicen-, es más sencillo poder asumir una postura crítica ante la hegemonía del partido en el poder demostrando además de que son conscientes de las necesidades que requiere el estado, siendo los partidos del bloque un mero vehículo para darle al estado la estabilidad que necesita.

Aún así dicen que Enrique Méndez, dirigente del PAN, y Carlos Jiménez, del PRI, siguen peleando sobre si será Jorge o Héctor Osuna Jaime el abanderado, olvidando que más allá de un candidato, si tienen oportunidad de ganar es gracias a la oferta política que pueda construir y no una figura únicamente.