Sin parar

Con una rutina similar a la del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, dicen, el secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), Mario Escobedo Carignan se ha mantenido trabajando a un ritmo acelerado. Aseguran desde dentro de la dependencia a su cargo que su trabajo no permite argumentos válidos para sus detractores políticos que a diario le salen al paso.

Lo cierto es que en la última semana, Escobedo Carignan atendió diversas actividades: El martes en Tijuana, miércoles en Tecate, jueves en la Ciudad de México con el Gobernador, viernes en Tijuana de nuevo, sábado en Ensenada y ayer de nuevo en el Pueblo Mágico.

Destacan que el titular de la SEST ha logrado objetivos, como la paulatina reactivación económica, y mantener a Baja California al frente a nivel nacional en la recuperación de empleos y con una envidiable cifra de inversión extranjera y nacional.





Interesante programa

El acceso a Internet hoy en día ya no es un lujo y sobre todo en el contexto de pandemia que vivimos se ha convertido en una necesidad. Por eso la importancia de que la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda haya dado arranque al programa “Yo me conecto”, el cual dotará gratuitamente de este servicio a 100 puntos o lugares de Mexicali.

Esta semana, y en el marco de su primer informe de actividades, la Presidenta Municipal dio inicio a la primera fase, donde se estrenaron 10 puntos de acceso gratis a la red y en beneficio de 21 mil personas, que permitirán a la población tener herramientas digitales para facilitar sus labores cotidianas.

Marina del Pilar hizo oficial el anuncio de esta estrategia, en conjunto con la asociación civil “Clúster Gastro Turístico de Baja California”.

Será el próximo miércoles cuando la Alcaldesa de Mexicali de su informe de resultados y seguramente dará otras acciones y actividades las cuales ha realizado la actual administración en un primer año de gobierno.



Definición en Cotuco

Este 8 de octubre es clave para el Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Tijuana, al realizarse la Asamblea Anual Ordinaria en la que será renovado el Consejo Directivo a cargo de Gilberto Leyva Camacho, quien busca mantenerse al frente del organismo por un año más.

Por los pasillos empresariales se dice que cuenta con el apoyo de la mayoría del Consejo Directivo, y aseguran que los servidores turísticos se sintieron bien cobijados por Leyva Camacho durante la pandemia, ya que estuvo pendiente, escuchando el sentir de todos los sectores y apoyándolos camino a la reactivación; para lo cual organizó reuniones virtuales constantes con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de que estos contaran con información de primera mano referente a apoyos, certificaciones y la aplicación de protocolos sanitarios.

Hace unos días se realizó la convocatoria, pero hasta el momento no se ha registrado ningún candidato, sin embargo, aún hay tiempo porque el plazo vence 72 horas antes de la asamblea, aunque, según los que saben, el consenso general es que Leyva Camacho trae los dados a su favor.