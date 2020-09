Informa y da explicaciones

La directora del DIF en Baja California, Blanca Estela Fabela Dávalos, presentó ante el Congreso el informe de lo realizado durante los primeros 10 meses de administración donde detalló los avances en distintos temas.

En dicho reporte, no perdió la oportunidad para hablar de nueva cuenta del “cuarto de la reflexión” que se tenía en el albergue de la ciudad de Tijuana.

Hay que recordar que, aunque dicho cuarto fue detectado desde hace 10 meses, el tema fue puesto sobre la mesa por parte del DIF hace poco, al parecer para quitarle un poco de “carga”, luego de que falleciera una menor de edad, después de que se fugara del albergue en Mexicali.

En la comparecencia, la directora fue cuestionada precisamente sobre las medidas tomadas por parte de la institución para salvaguardar la integridad de los menores que se encuentran en las instalaciones, a lo que Blanca Estela Fabela Dávalos señaló que se tomaron medidas.

La Directora comentó que se hizo un esfuerzo para que ya no ocurrieran más casos, y afirmó que en los últimos meses ya no se han presentado fugas o salidas no autorizadas de los albergues; eso sí, no perdió la oportunidad para decir que antes también pasaba y que de eso no se sabía nada.

Ante esto, la diputada Eva María Vásquez le criticó a Fabela Dávalos el justificar el proceder actual por lo realizado anteriormente, ya que lo que se requieren son soluciones y no manejo político de los temas.

Pagan a Ieebc

El Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside de manera provisional, Jorge Alberto Aranda Miranda, recibió por parte del Estado el presupuesto pendiente de junio a agosto por la cantidad de 16 millones 391 mil 201 pesos.

El Instituto Estatal había interpuesto ya un recurso legal contra el Gobierno del Estado y el Secretario de Hacienda ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la falta en la entrega del dinero para el IeeBC.

Dicho recurso fue desechado ayer por el Tribunal, luego de que la semana pasada fuera entregado el dinero en la cuenta bancaria del Instituto Estatal Electoral, por lo que la demanda quedó sin materia.

Dan espaldarazo

El director de Seguridad Pública de Mexicali, Alejandro Lora Torres recibió el respaldo de sus compañeros de trabajo, luego de que dos de sus hermanos fueron detenidos con dosis de droga en días pasados.

La Confederación Estatal de Asociaciones de Policía de Baja California A. C. la cual es presidida por el también ex director de la corporación, Alejandro Monreal Noriega, quien ha sido un fuerte impulsor por legislar sobre seguridad social para los agentes policiales en el estado.

Hay que recordar que Lora Torres salió de la tropa, es decir es un elemento que sabe lo que se vive día a día en las calles y lo que enfrentan los agentes, por lo que hay una mayor empatía por parte de los agentes de la corporación.

La realidad es que el director de la corporación no ha cometido un delito y como dice el dicho, en cualquier familia hay un “prietito en el arroz”, lo que sí tendrán que hacer las autoridades correspondientes es llevar el caso en total transparencia para que no quede dudas de nada.