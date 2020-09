Un código manoseado

Entre magistrados y Jueces hay un dicho que es un chascarrillo: Cuando los diputados no tienen nada que hacer, reforman el Código Penal del Estado.

Y parece que tienen razón, puesto que no pasa semana sin que en sus boletines de Comunicación Social aparezca algún diputado por haber realizado una reforma al Código, ya sea para añadir un inciso, aumentar alguna penalidad o "inventar" un nuevo delito.

En las indiscretas paredes del edificio del Congreso del Estado se escucha que quien lleva la delantera en esas “ideas legislativas” es el diputado Víctor Manuel Morán, quien ha logrado realizar una docena de reformas al manoseado Código.

Tantas reformas sólo causan confusión en quienes aplican la justicia o en los mismos abogados, pero los diputados se paran el cuello de ser quienes más han "legislado".

Algunas propuestas han sido con sentido social, pero otras simplemente de corte populista o porque hay presión en los medios de comunicación o redes sociales por algún delito cometido.

Hay quienes consideran que si en realidad hay interés en mejorar, podrían empezar con la elaboración de un nuevo Código Penal para Baja California, puesto que el actual, donde participaron en su elaboración el catedrático Arnoldo Castilla García y el ex magistrado Emilio Castellanos Luján, fue elaborado en 1989, en la administración interina del último gobernador priista en Baja California, Óscar Baylón Chacón.

Es por ese motivo que quizá sería mejor que en conjunto los diputados y diputadas se pongan a trabajar para elaborar un nuevo código, con apoyo de especialistas, catedráticos, agrupaciones de abogados y el Poder Judicial.

Así que el órgano técnico de la reforma del estado puede armonizar una propuesta de nuevo Código Penal para abrogar el de 1989.

Claro, eso es si los legisladores en realidad quieren mejorar las leyes, porque si sólo quieren reflectores semanales seguirán manoseando el código.

Aprovechan tema

Pero no sólo en el Congreso del Estado se cuecen habas en el sentido de reformar las leyes y reglamentos.

Apenas ayer trascendió en Mexicali que el regidor morenista José Ramón López Hernández, quien también es coordinador de la fracción de Morena en el Cabildo, presentó una propuesta para reformar el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio cachanilla, para castigar ¡con cárcel! a quien mire con lasciva a las mujeres.

Aunque parece que esta propuesta desquiciada ya empezó a tener efecto entre sus mismos compañeros regidores, porque le dan oportunidad a los opositores para hacerlo pedazos.

Otro mes más

Cuando ya faltaban solo unos días para que terminara la restricción de cruces a Estados Unidos, fue la propia Secretaría de Relaciones Exteriores la que dio a conocer que México pidió que se alargara por un mes más.

Cabe recordar que desde marzo, Estados Unidos prácticamente cerró la entrada a su País por vía terrestre a aquellos que no fueran ciudadanos americanos o residentes, dejando además de estos a los cruces que fueran considerados esenciales.

Pues esta restricción se ha ido alargando mes a mes y en esta ocasión así sucedió, solo que ahora fue el Gobierno mexicano el que pidió la extensión del plazo.

La medida se tomó como medida de prevención para que no aumentarán tanto los casos de Covid, lo curioso es que a los americanos no se les prohibió entrar a México, y desde que empezó el clima cálido, todos los fines de semana, se les ve por Zona Costa, como si la pandemia no existiera.