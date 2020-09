Prevén brote

El Secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, señaló que luego del día festivo en Estados Unidos y el turismo que se vio en todo el Estado si se espera un brote de contagios, aunque señalan que se encuentran preparados para atenderlo.

Según datos de la Secretaría de Economía y Turismo Sustentable, el Estado recibió a más de 120 mil turistas, lo que dejó una importante derrama económica, pero 45% menos respecto al año anterior.

Durante el fin de semana se tuvo una fila de más de dos kilómetros para pasar el retén militar El Centinela, mientras que mexicalenses estuvieron reportando en redes sociales largas filas para ingresar a diversos destinos turísticos.

Al igual, en Rosarito, a pesar de las restricciones, muchos lugares cercanos a la playa estuvieron llenos, similar caso en Ensenada y Tijuana, con muchos visitantes.

El gobierno ha señalado que buscan un equilibrio entre lo económico y la salud, por lo que esperan que dándose las aperturas, aunque éstas sean controladas se presenten brotes pero buscando siempre tener la capacidad de atenderlos y controlarlos.

Baja California sigue en semáforo “Rojo” de acuerdo a los establecido por el Estado, aunque para la Federación ya está en “Naranja”, por lo que se sigue teniendo restricciones en las aperturas, principalmente de comercios.

“Trabajo mata grilla”

El que ya dejó muy en claro que no caerá en provocaciones es Arturo González Cruz, presidente municipal de Tijuana.

Y es que ha sido evidente como en los últimos días han tratado de provocarlos, pero dicen que él mejor optó por dedicarse a trabajar y hacer recorridos y supervisión de obras.

Ahora sí que como dicen “trabajo mata grilla”, se ha dedicado a ir a las delegaciones a escuchar de voz de los ciudadanos las necesidades prioritarias en cada demarcación.

A casi un año de su gestión, el primer edil ha decidido mostrar mejor el trabajo que ha hecho por la ciudad, que responder a ataques.

Más “Moches” en Ensenada

Hace unos meses fue retirado de su cargo como Director de Bienestar Social Municipal en Ensenada, Eduardo Vega Zamora, luego de que se filtrara un audio en el que presuntamente pedía “moches” de unos apoyos.

Sin embargo, mientras que el tema todavía es investigado por Sindicatura Municipal (sin ningún resultado hasta el momento), ha surgido nuevamente un caso de supuesta extorsión por parte de un ex funcionario del Ayuntamiento de Ensenada, Manuel Torres Hernández.

Y precisamente esta persona trabajaba junto a Eduardo Vega en Bienestar Social y fue despedido en mayo por haber participado en una fiesta en plena pandemia.

Una mujer de la tercera edad que recibió un apoyo de 90 mil pesos por parte del gobierno federal para ampliar su vivienda, señaló que el joven ex funcionario y abogado, se ofreció a ayudarle a través de una Asociación Civil llamada “Siempre Por ti”, pero con la condición de cobrarle 20 mil pesos de dicho apoyo.

Dijo que la citó en la vía pública para acompañarla a un banco para cobrar el cheque, sin embargo, a la afectada le pareció extraño y optó por denunciarlo en las Oficinas de Bienestar Social.

Tal parece que no acaban los escándalos de funcionarios jóvenes en el Ayuntamiento de Ensenada, pues hay que recordar que recientemente hubo un escándalo con el ex director del Instituto Municipal de la Juventud, Adrián Fernando Gómez Galindo, quien fue denunciado por acoso y hostigamiento a dos ex empleadas que posteriormente fueron despedidas.