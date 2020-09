REDUCCIÓN AL TRANSPORTE

Esta semana la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda hizo un anuncio para Mexicali en el que por vez primera se logró una reducción en la tarifa de transporte público. Durante varias administraciones se han presentado incrementos a la tarifa de transporte.

La presidenta municipal hizo énfasis en que este logro no hubiera sido posible sin la voluntad de los concesionarios, tras varias semanas de mesas de negociación y el apoyo y la contribución del gobierno estatal.

Esta nueva tarifa tendrá vigencia de al menos un año, además que continuarán los beneficios logrados previamente para el usuario durante esta administración.

EFECTO DOMINÓ

La decisión que tome hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver un recurso de inconstitucionalidad, podría tener un efecto dominó en Baja California que echaría abajo al menos tres reformas a la constitución local efectuadas en las últimas semanas.

Y es que la SCJN analizará el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, relacionado con el recurso promovido por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que reclaman la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso del Estado para retrasar tres meses el periodo electoral en Baja California.

Esa reforma a la constitución local modificó la fecha del inicio del proceso, para pasarlo del primer domingo de septiembre al primer domingo del mes de diciembre, con argumentos como el costo de organizar las elecciones, que era mucho tiempo para hacer campañas, entre otros.

Pero de acuerdo a lo que ha trascendido, el proyecto de la ministra Piña es para echar abajo la reforma realizada por el Congreso de Baja California. Si ese proyecto es aprobado por los ministros de la SCJN, donde firma como presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el proceso electoral en Baja California tendrá que empezar de inmediato, porque anterior a la reforma el proceso daba inicio el primer domingo de septiembre, es decir, ayer.

Hay abogados que consideran que, lo interesante de todo esto es que esa resolución puede tener un efecto dominó, porque automáticamente echaría abajo tres reformas realizadas por el Congreso local en las últimas semanas: La que permite a regidores, alcaldes y diputados buscar la reelección sin separarse del cargo, la que reduce las prerrogativas a los partidos políticos y la que elimina a los diputados de lista.

De acuerdo a los abogados consultados, si la SCJN ordena que el proceso electoral empiece el primer domingo de septiembre, las tres reformas constitucionales mencionadas se habrían promulgado dentro de los 90 días antes del inicio del periodo electoral, lo que está prohibido por la Constitución federal. Así que la decisión de los ministros del máximo tribunal del país puede traer un efecto dominó que provocará dolor de estómago al diputado Juan Manuel Molina, uno de los principales artífices visibles de esas reformas.

AUTOS CHOCOLATE

Quien asegura que luego de varias reuniones en la Ciudad de México con diversas dependencias federales como la Secretaría de Hacienda y la de Seguridad Pública, va caminando el proyecto de regularización de los llamados autos "chocolate" y que se espera que pronto se dé la autorización de la Federación al respecto, es el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan.

De acuerdo al funcionario estatal, aseguran quienes lo acompañaron, la propuesta está respaldada por dos grandes razonamientos: El referente a seguridad pública, ya que el 80% de delitos se cometen en este tipo de vehículos segúndatos de la Fiscalía de Baja California y el tema ambiental, ya que según señalan se trata de evitar el aumento en los niveles de contaminación emanada por este tipo de automotores.

BUSCAN ALIANZAS

Comentan que los panistas de Rosarito han empezado con las clásicas carnes asadas, que los llevarán a buscar alianzas con otros partidos, entre ellos el PES y que salga un candidato ciudadano, pues según en sus bases no hay quien pueda dar aunque sea medianamente, una batalla en las urnas.

Se escucha que el dos veces alcalde, Silvano “el negro” Abarca, está levantando la mano ansiosamente, como aquellos niños en el salón de clases que por participar siempre terminan siendo ignorados por el profesor.

Pues no son pocos los que opinan que “ya chole” con los mismos y que se requiere de nuevas caras, para atraer al electorado que a estas alturas no ve con buenos ojos a los albiazules, que están por lo menos desdibujados. Así que la sorpresa podría ser un candidato sin partido, que encabece la alianza, aunque aun no se ha dicho quién pudiera llenarle el ojo a los rosaritenses, quienes se han distinguido por votar por personajes arraigados en la comunidad.