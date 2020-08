Señala traición diputada de Morena

Araceli Geraldo recordó "La ley de Herodes", película que habla de un gobierno transa, señaló que la XXIII legislatura de Baja California se queda corta si se compara con dicha película, y acusó a Montserrat Caballero de buscar objetivos personales para seguir en el cargo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La diputada Geraldo señaló que ella había sido elegida para presidir la mesa directiva para el próximo periodo ordinario de sesiones y ayer se enteró que quedaría en manos de Julio César Vásquez Castillo.

Araceli Geraldo afirmó que su “compañera” de bancada operó para que no apareciera en la planilla, incluso deshaciendo los acuerdos tomados en Morena.

En su defensa, Montserrat Caballero señaló que previo a la sesión tres diputados de Morena cambiaron el voto, por lo que se cambió al presidente de la mesa directiva.

La coordinadora de la Jucopo, Montserrat Caballero, leyó la propuesta de la mesa directiva la cual quedó de la siguiente manera: Julio César Vásquez Castillo, del PT, como presidente; Julia Andrea González Quiroz, vicepresidenta; Eva Griselda Rodríguez, secretaria, ambas de Morena; Fausto Gallardo García, del Partido Verde como prosecretario, y María Luisa Villalobos Ávila, también de Morena, como secretaria escrutadora.

Al final, la nueva mesa directiva quedó aprobada tal y como se presentó por la Junta de Coordinación Política, con 17 votos a favor y 3 en contra y 4 abstenciones, pero dejó claro que el grupo parlamentario de Morena se está desquebrajando y la división es notoria; a su vez exhibe la falta de tablas políticas de Montserrat Caballero como coordinadora de la bancada.

Ignoran semáforo en Rosarito

El semáforo sanitario está vuelto loco en Rosarito y es que ha pasado de rojo a verde sin más trámite, en este Municipio donde la nueva normalidad es más normal que lo normal.

Ahí, a diferencia de otros municipios, las reglas establecidas por las autoridades de salud que marcan con colores la reapertura de las actividades comerciales, ha sido más que ignorada, pues así, “a la sorda”, desde hace semanas están abiertos bares, ahora disfrazados de restaurantes y hasta table dance, según se argumenta, con las debidas medidas de sanidad, las cuales nadie conoce por ahora y que en teoría no deberían tener permiso para hacerlo.

La fiesta empezó desde hace rato y aunque muchas cosas están en el discurso impedidas, en los hechos prácticamente ya todos los comercios han abierto sus puertas, aunque no sean considerados esenciales e incluso ya hasta ceremonias religiosas se llevan a cabo, aunque claro, aún no están permitidas.

Las autoridades aseguran que esto se debe a los bajos números de infectados y muertos que se registran a causa del Covid-19 y que han permitido a Rosarito pasar del rojo al color verde en un santiamén, aunque por razones políticas, no se pueda decir abiertamente.

Lo que aún está prohibido es ingresar a las playas los fines de semana, organizar caminatas o senderismo, carreras de todo tipo, y varias otras actividades deportivas, dizque para no concentrar aglomeraciones, como si estas no se dieran en los eventos que organiza el Ayuntamiento, para entregar cualquier cosa, en donde por cierto la única que destaca por no llevar cubrebocas es la alcaldesa Araceli Brown, aún y cuando las críticas caen como tormenta en las redes sociales.