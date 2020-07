Aprovechan manifestantes

Luego de que Capufe anunció que tomarían el control de la caseta de Playas de Tijuana, hubo quienes se aprovecharon de la situación para jalar agua a su molino.

Y es que los vecinos se deslindaron de la toma de caseta que hubo ayer ya que aseguran ellos buscan no pagar el peaje, debido a que no les parece justo, pero no de esa manera.

Sin embargo, grupos como “Resistencia Civil Pacífica” y “Tijuana se Defiende” se presentaron en el lugar a querer tomar las instalaciones, pero no se esperaban que la Guardia Nacional no se los permitiera.

Por lo que luego de empujones, gritos y la intención de tomar las casetas, fueron detenidas tres personas.

Al parecer estos grupos son acercados con la senadora Alejandra León Gastélum, según los vecinos de Playas, por lo que no quieren que desvíe el tema de justicia con algo político.

Por cierto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez se mostró bastante molesto contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Javier Jiménez Espriú, por haber retomado el control de la caseta de Capufe, por medio de la Guardia Nacional y la Armada de México.

El ejecutivo estatal ha considerado que la SCT actuó de manera ilegal al retomar la plaza de cobro que ingresa varios miles de pesos diariamente a las raquíticas y necesitadas arcas federales.

La situación seguramente podrá ser abordada hoy en la "mañanera" del presidente López Obrador, quien es amigo personal del gobernador Bonilla Valdez, pero también de Jiménez Espirú, titular de la SCT.

Señala desastre en Policía

En la última sesión de cabildo del Ayuntamiento de Ensenada que se llevó a cabo mediante videoconferencia, el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez, presentó un punto de acuerdo por obvia y urgente resolución para solicitar la comparecencia el director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz ante la Comisión de Seguridad.

Sin embargo, luego de la votación el secretario general, Rubén Best Velasco, dijo que no se contaba con los votos suficientes para que el tema fuera aprobado, no obstante, al día siguiente el regidor revisó la grabación y se percató que contaba con siete votos a favor, dos abstenciones y cuatro en contra.

Por cierto, el presidente municipal Armando Ayala fue uno de los que votaron en contra, sin embargo, eso significaba que el tema tuvo que haber sido aprobado; en ese sentido, el regidor informó que presentará una denuncia en contra del secretario general por presuntamente haber alterado el resultado de la votación.

“En Ensenada tuvimos un primer semestre peor en violencia que el año pasado, no sabemos en qué se han aplicado los recursos federales destinados a seguridad, no conocemos el estado de salud de los elementos contagiados por Covid-19, y tampoco cuándo renovaremos el Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

“Se fue el ex director y no sabemos en qué situación administrativa y operativa quedó la corporación, es decir, desconocemos cuántas patrullas y cuántos agentes hay actualmente, ni tampoco sabemos de los recursos, la nómina, entre otros temas”, explicó Vera Rodríguez.

Asimismo, señaló que el viernes de la semana pasada renunciaron tres pilares importantes de la dependencia: El subdirector operativo, el subdirector administrativo y el responsable del Banco de Armas, lo que parece indicar que las cosas no están marchando muy bien con Adrián Ortiz como director de la policía en Ensenada.

Justicia

Tanto en Mexicali, Tijuana y Ensenada se han registrado las manifestaciones de abogados para exigir la apertura de juzgados en toda la Entidad, puesto que actualmente nada más en la Cenicienta del Pacífico han reanudado las actividades del Poder Judicial del Estado.

Aunque la Secretaría de Salud del Estado autorizó los protocolos, al interior del Poder Judicial aún no hay la certeza de que sea seguro volver a las actividades, porque las instalaciones son espacios cerrados con muchas áreas comunes e incluso un sistema de aire acondicionado que podría dispersar el peligroso virus.