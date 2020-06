Reactivación económica

Uno de los aspectos que mayor preocupación han generado como daño colateral del Covid-19, no sólo en Mexicali, sino en Baja California, México y el mundo, es el económico; para nadie es un secreto que se ha generado una afectación en este rubro, y que la reactivación de la economía debe ser una prioridad para todos los gobiernos.

Comentan algunos expertos que en el caso de Mexicali ha sido un acierto por parte de la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, el realizar una alianza entre los productores locales y los súper mercados también locales. De esa manera, se busca incentivar el consumo interno en la ciudad, como una estrategia para que las empresas cachanillas se puedan ver fortalecidas en la reactivación.

El punto principal fue la sinergia entre el gobierno municipal a través de la Coordinación de Fomento y Desarrollo Económico, y el Patronato de Agrobaja, que es el que promoverá la campaña de consumo y comercio local, pero que además cuenta con el padrón de los principales productores de Mexicali, el Valle y San Felipe.

Cabe mencionar que en este plan, serán 100 proveedores locales y 9 cadenas de súper mercados las que generarán la alianza, mediante la cual podrán exhibir, promocionar y comercializar sus productos.

Por ello es importante que a través del gobierno municipal se busque la manera de promover entre la población que se consuma en establecimientos locales, pero que también se privilegie la adquisición de productos generados por manos e ideas cachanillas.

Ahora será tarea de los mexicalenses apoyar los productos locales para incentivar la reactivación económica de una manera más rápida.

En la mira

Comentan en el Pueblo Mágico de Tecate, que la alcaldesa Olga Zulema Adams Pereyra tiene un tremendo problema a causa de una deuda heredada por pasadas administraciones municipales.

Según dicen que todo se debe al pago de una deuda de aproximadamente 5 millones de pesos por concepto de gasolina la cual viene desde 2014 y que hasta la fecha no se ha cubierto.

El problema para la alcaldesa y parte de su equipo de trabajo, según dicen algunos abogados, radica en que ya hay una sentencia en la que se ordena pagar y ya se llegó a las últimas instancias.

Se escucha que fue la semana pasada que derivado del incumplimiento de la orden de un juez federal ya hay una carpeta de investigación con número 0203-2019-04066 la cual según señalan los especialistas, pudieran llevar a la destitución de la alcaldesa e incluso pena privativa de la libertad.

Además de la alcaldesa de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra, también estarían en problemas el síndico procurador, Gonzalo Higuera Bojórquez; el Tesorero Municipal, Darío Francisco Javier Rivera Parra; la Ex Presidenta Municipal, Nereida Fuentes González; el ex Síndico Procurador, Gerardo Manuel Sosa Minakata y Ex Tesorero Municipal Juan Manuel Durán Morales.

Habrá que ver que dicen las autoridades al respecto, ya que si bien las deudas no fueron adquiridas por la actual administración, lo cierto es que el ayuntamiento debe hacer frente al total de deudas que la ciudad tiene.