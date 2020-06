Gran gestión

Gran sorpresa causó en muchos que en unos cuantos días, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que opera la terminal aérea de Tijuana reconociera una deuda en el servicio de agua y drenaje y más aún que la pagara.

Y no fue cualquier cantidad, se trató de 32 millones de pesos que fueron ya saldados a Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).

Fue el propio gobernador Jaime Bonilla Valdez quien hizo el señalamiento, pero también el que dio a conocer que GAP cumplió.

Dicen que las gestiones del mandatario estatal lograron que el Aeropuerto cumpliera y pronto con la comisión del agua, sin duda un logro histórico para el Estado.

El Aeropuerto ha sido uno de los grandes deudores y es la primera vez que un Gobernador hace que paguen.

¿Cambia el champán?

La senadora por Baja California Alejandra León Gastélum realizó a través de las redes sociales una publicación en la que señalaba que en supermercados de la Ciudad de México había cerveza, así como en distintos lugares.

Esto a pesar de que también la Ciudad de México está en Semáforo Rojo en la contingencia sanitaria por Covid-19, argumentando que la cerveza o su venta no tiene nada que ver con el Covid y se evitan conglomeraciones, lanzando la pregunta, ustedes qué opinan.

Hay que recordar que en Baja California, si bien no está prohibida la venta de cerveza, hay poco surtido, aunado a que por las medidas de sana distancia, se llegan a hacer filas para entrar a supermercados y autoservicios.

Las respuestas no se hicieron esperar, varios fueron los ciudadanos que señalaron que no se debía prohibir la venta de nada, ni restringir los horarios en los supermercados, así como no tomar medidas que supuestamente funcionan en otros estados o países.

Pero también hubo quienes cuestionaron a la senadora por el Partido del Trabajo, señalando que en Mexicali no se ha hecho caso a las medidas de sana distancia y se ha aprovechado para hacer reuniones cada que se puede.

Otros más le señalaron el que tratara de hacer polémica o debate con la cerveza, en lugar de trabajar en temas importantes para el País y realmente lograr un cambio verdadero.

Curioso que la senadora fue conocida a nivel nacional precisamente por aparecer en un video ingiriendo bebidas embriagantes, aunque no era cerveza, sino champán, como ella misma lo gritaba en el video.

Marcha nacional

Los choferes de plataformas digitales han señalado las afectaciones a su trabajo luego de la reforma aprobada en el Congreso del Estado que criminaliza el trabajar de choferes de personas o carga sin estar registrados en el Instituto de Movilidad de Baja California.

Dicha reforma ya tuvo como consecuencia que la plataforma de entrega de comida Rappi anunciara su salida de Baja California al considerar desproporcionadas las sanciones hacia los choferes y repartidores que no cumplan con las nuevas reglas.

La empresa por medio de un comunicado anunció que revisará la situación y las posibles acciones legales que se puedan tomar para defender los intereses de los aliados, clientes y repartidores.

Rumor

Luego de que se corriera el rumor de que se buscaría de nueva cuenta el que la próxima Gubernatura de Baja California fuera de tres años, tanto el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, como la diputada Monserrat Caballero, señalaron que dicha información era falsa.

El Gobernador del Estado dio respuesta durante la transmisión de Salud por el Covid-19, señalando que eran "fake news", mientras que la diputada local hizo lo propio al afirmar que no hubo una reunión entre el Gobernador del Estado y la bancada de Morena para ver el tema de la próxima Gubernatura.

La realidad es que los diputados tienen todavía algunos meses para volver a subir el tema a pleno, por lo que, si bien no se da en próximos días, puede darse cuando regresen de vacaciones de verano.