RECORTE ADMINISTRATIVO

Luego de que se aprobaran m.odificaciones en los órganos operadores de agua, uno de los puntos fue el adelgazaniiento de los egresos de las paraestatales, lo que de inmediato prendio los focos roios entre los miembros sindícalizados.

Ante esto, el dirigente sindical de los Burócratas en Mexicali; Manuel Guerrero Luna salió de manera inmediata a señalar qué la base sindical no será tocada ya que la mayoría son operativos y ei recorte viene al área administrativa.

Durante la aprobación de la reforma, los diputados señalaron que se habló con el sindicato y había una "aprobación" del tema.

Según el líder sindical de los burócratas de Mexicali cerca de 100 plazasfueron entregeadas a personal administrativo, durante la gestión de Victoria Bentley Duarte, las cuales debían entregar al personal de campo.

La duda que se crea,es uar si ese personal admínistrativo de base, será protegido por el sindicato o por haberse otorgado las bases por la ex líder sindical, Guerrero Luna dejará de velar por sus derechos a pesar de que pagan sus cuotas, ya que al ser administrativos, en teoría sus puestos corren peligro.

Según comentan en las Comisiones del Agua ya hay varios que preparan sus papeles para acudir de inmediato a la Junta de Arbitraje del Estado, ya que no ven claro que pueda pasar con sus puestos y no ven un posible apoyo de su líder sindical, ya que señalan está "cuadrado" a lo que diga el Estado y no a sus agremiados, aunque en el discurso diga lo contrano.

PRIDESANGELADO

Quienes no saben si reír o llorar, son los priístas. Y es que si bien su dirígente estatal Carlos Jiménez Ruiz, busca señalar los desatinos del gobierno morenista lo cierto es que enfrentarán unas elecciones con una reducida menibresía.

Este jueves, el dirigente anduvo por Rosarito donde adelantó que hay varias demandas en contra del Gobierno del Estado y del Congreso local, a quienes acusó de estar más interesados en modíficar leyes electorales que en apoyar a la gente que cada vez se ve más menguada por los efectos del Covid-19.

Jiménez Ruiz, adelantó que aunque los juzgados no trabajan como se debería a causa de la pandemia, sus abogados ya preparan sendas demandas de amparo para frenar no solo el que los candidatos de elección puedan hacer campaña, aunque ostenten un cargo obtenido en las urnas, sino que se irán con todo para impedir que los cobros del agua se extiendan a diez años y no a cinco, como lo establece la ley federal, medida recién aprobada por los legisladores.

El dirigente estatal, sin embargo, tiene un reto más difícil de superar, ya que según los números durante la dirigenda de la ahora ex priísta Nancy Sánchez, había 190 mil personas afíliadas al PRI en el Estado y hoy siendo muy optimistas la cifra no rebasa los 17 mil, gran diferencia.

PIDEN CUIDARSE EL DÍA DEL PADRE

Las autoridades hicieron un llamad a los bajacalifornianos a cuidarse y sobre todo evitar las conglomeracionas el próximo domingo que es Día del Padre.

Sin embargo, ayer y los últimos días, los supermercados se han visto llenos sobre todo aquellos en los que se corre la voz que hay cerveza.

Ojalá y esto no sea el preámbulo de grandes fiestas o reuniones para festejar a los papas de las casas.

En la conferencia mañanera, el gobernador Jaime Bonilla, dijo que no van a recurrir a la prohíbición del libre tránsito y visitas a panteones, sin embargo, hizo un llamado para ser prudentes ese día.

"Hay que mantenerse distanciados del panteón, no se nos olvide estamos en semáforo rojo, lo peor que pueden hacer ahorita es ir al panteón", advirtió el responsable del Poder Ejecutivo.

"Sabemos que nos duele, nuestros padres están ahí, pero sabemos que estarían más contentos sus padres desde donde están, al no verlos que se infecten", abundó