Camino a la 'nueva normalidad'

Al parecer, Baja California va en camino a un descenso en los casos de Covid-19, lo que ayudaría en gran manera a iniciar con el proceso de reactivación, conforme lo marca el semáforo nacional, el cual tiene a Baja California en color rojo.

Si bien el Estado ya inició su etapa de descenso, con una ligera baja sostenida en el número de casos diarios, Mexicali se mantiene con un alto número de contagios, lo que lo pone en desventaja con el resto de la Entidad.

El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, señaló que las medidas de sana distancia no se deben relajar, sino al contrario, se deben reforzar para evitar de nueva cuenta un repunte en los contagios.

Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, anunció que se reunirá con la directora de Seguridad Pública, María Elena Andrade, para definir qué medidas se deben tomar para evitar que los contagios sigan en aumento.

La Alcaldesa señaló que se vio una relajación de las medidas desde el pasado 30 de abril, “Día del niño”, lo que detonó dos semanas después en un mayor número de contagios.

Este aumento de casos en Mexicali podría perjudicar el que se inicie con el regreso a la etapa de volver a la nueva realidad, al menos en la Capital del Estado.

Rosarito se relaja

Pero el relajamiento no fue solo en Mexicali ya que comentan que las medidas sanitarias ante el Covid-19 se han relajado visiblemente en Rosarito y aunque la autoridad municipal asegure lo contrario, las “benditas” redes sociales han sido una gran tentación incluso para funcionarios que no aguantaron “subir” imágenes de paseos, entrenamientos y hasta anuncios para que la gente vuelva a las caminatas en el cerro de El Coronel.

Tal es el caso del delegado en Primo Tapia, Juan José Serna, quien a través de su cuenta de Facebook anunció que a partir del próximo 23 de mayo se reanudarían los cobros por la entrada al cerro, sitio muy demandado por los senderistas, es decir, ya puso fecha para reanudar actividades cuando no hay ninguna disposición que hable de esta liberación y menos aún, protocolos a seguir para la práctica de ejercicio y recreación.

Este fin de semana, mientras un grupo de surfistas era detenido por la Policía Municipal por desobediencia civil ya que las playas continúan cerradas, los mercados sobrerruedas lucieron atiborrados de clientes que dejando de lado la sana distancia y los cubrebocas, caminaron despreocupados y felices de puesto en puesto.

Hubo otros que optaron por alejarse del ajetreo ciudadano y se refugiaron en el Cañón Rosarito en grupos haciendo picnics, sin que autoridad alguna los molestara.

También apareció en redes el recaudador Manuel González, entregando despensas sin mediar cubrebocas y hasta abrazando despreocupadamente a los beneficiarios, ¿así cómo, pues?

Incongruencia

Luego de la polémica generada por la boda del director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ensenada, Eduardo Vega Zamora, en plena cuarentena, el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez consideró que el incidente estuvo fuera de lugar, ya que el gobierno debe ser ejemplo de orden y respeto a las medidas de contingencia, lo cual el alcalde Armando Ayala, y su equipo parece no entendieron.

Asimismo, señaló que ha recibido reportes denunciando que en la dependencia a cargo de Vega Zamora, no están marcadas las líneas de sana distancia y la gente se amontona cuando va a recoger su despensa.

“La autoridad es la que tiene que poner el ejemplo, la verdad es incongruente, a mí en su momento me habló una persona para ver si se podía casar una pareja y la oficial del Registro Civil me dijo que no era posible, que nadie se estaba casando, hay una incongruencia entre lo que comunica el Gobierno y lo que le pide a la ciudadanía y puedo entender que los ciudadanos de Ensenada estén molestos e indignados”, señaló.