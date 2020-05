Sin tregua

Parece que el actual gobierno de Baja California irá con todo contra los ex funcionarios de la pasada administración estatal y ayer la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, acudió a poner dos denuncias ante la Fiscalía del Estado.

Una de las denuncias es por disponer de recurso de los trabajadores para dárselos a una asociación civil la cual está ligada al ex dirigente del PAN, José Luis Ovando Patrón, en la cual se encuentran señalados 26 funcionarios.

La segunda denuncia es por facturas falsas y empresas fantasmas por mil 200 millones de pesos y relaciona a 13 funcionarios, incluido un ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Apenas el lunes el mandatario estatal Jaime Bonilla señalaba que su gobierno iba contra la corrupción de la anterior administración, lo que indica que las denuncias seguirán.

Hospital ligero

Al final no fue en la clínica 30 del Seguro Social donde se instaló un hospital ligero, sino en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California de Mexicali, la cual apoyará con los enfermos Covid.

La construcción se realiza con recursos proporcionados por la iniciativa privada y será operado por el sector salud, una vez que finalice la construcción, detalló el doctor Mario Soto Figueroa, responsable del proyecto por parte de la fundación UABC.

Una vez finalizada la contingencia, dicho hospital móvil puede ser desmontado y llevado a cualquier campus o comunidad que lo necesite y que la Universidad Autónoma de Baja California pueda ayudar.

En plena etapa crítica de casos de Covid en Baja California, sin duda el hospital ayudará ya que se encuentra prácticamente a metros del Hospital General de Mexicali.

Cierran junta de Conciliación y Arbitraje

Las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Mexicali fueron cerradas al presentarse al menos un caso de Covid-19 en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Quienes pretendieron realizar trámites en las oficinas a cargo de Sergio Moctezuma Martínez López se toparon con que estaban cerradas ya que realizarían una sanitización en el lugar, por lo que varios trámites se quedaron a medias.

Se habla que son ocho los empleados que presentan los síntomas de coronavirus, por lo que están aislados, veremos si los servidores públicos que se encuentran sin síntomas siguen en las labores en los próximos días o de plano extienden el aislamiento.

A fuerzas

Ha sido histórico que los gobiernos manejan el término “voluntario” como una forma dosificada de decir “voluntariamente a fuerzas”, cualquiera que va a pagar placas o la licencia puede observar cómo sin preguntar se nos cargaban cuotas “voluntarias” como si fuese una obligación, este mismo concepto lo tienen muy presente los funcionarios del Municipio de Ensenada, donde se comenta que está gestándose una revolución silenciosa.

Y es que hace un par de semanas el alcalde Armando Ayala salió a anunciar con bombo y platillo su “Plan municipal de austeridad y fomento económico”, en el que destacó la “reducción salarial voluntaria de hasta un 25%”.

Pero, entre funcionarios y empleados de Gobierno se empezaron a preguntar quién, aparte del Alcalde, de quien se dice no necesita de su salario para vivir, estaría dispuesto a recortar su salario en una cuarta parte.

Pasaron rápido los días antes de que desde la Oficialía Mayor comenzaran a filtrar los propios trabajadores que la dichosa “reducción salarial voluntaria”, no sería tan “voluntaria” y manejarían disminuciones de salario en la mayoría de los empleados, bajo la amenaza de que si no aceptaban la reducción discrecional que aplicarían, buscarían una forma de correr a los empleados que no aceptaran y contratarían a nuevos trabajadores ya con la reducción aplicada (unos genios).

No obstante, entre mensajes de texto, correos y pláticas, empleados del Ayuntamiento están generando un bloque para negarse a aplicarse la reducción “voluntariamente a fuerzas” de su salario, pensando que no podrán correrlos a todos si son la mayoría de empleados los que se sublevan, lo cierto es que en los mismos pasillos del Palacio Municipal se comenta que Armando Ayala puede ser cualquier cosa, menos tolerante, por lo que posiblemente se venga un enfrentamiento o inconformidad masiva entre los que hoy cobran en el Gobierno municipal de Ensenada.