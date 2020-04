Oportunismo

Los diputados bajacalifornianos han aprovechado la etapa de pandemia y en días recientes han aprobado algunas medidas impopulares.

Primero fue la iniciativa aprobada en comisiones para poder buscar la reelección sin dejar el cargo durante las campaña políticas.

Otra fue el cobro de impuestos a las plataformas digitales para traslado de personal, así como las entregas a domicilio.

Los diputados que avalaron en la comisión de Hacienda y Presupuesto la iniciativa son Rosina del Villar Casas, presidenta de esa comisión, así como Eva Griselda Rodríguez, Juan Manuel Molina García, Montserrat Caballero Ramírez y Miriam Elizabeth Cano Núñez.

Aún viendo los diputados la tormenta de salud, social y económica que asfixia a las empresas, quieren un impuesto que afecta directamente al sector empresarial que en estos momentos vive solamente de la comida para llevar y de las plataformas digitales que trasladan la comida a domicilio.

Las protestas del sector empresarial no se hicieron esperar y ayer llegaron a las puertas del Congreso del Estado para exigir se anule la intención de cobrar ese nuevo impuesto.

Parece que la protesta resultó ya que los diputados metieron en la votación una reserva donde se saca del cobro a las plataformas que llevan mercancía y alimentos.

Habrá que recordarle a los diputados que las decisiones que tomen seguramente se verán reflejadas en las urnas tal y como ocurrió en la elección pasada.



Nueva forma de legislar

La contingencia por el Covid-19 en todo el país ha descubierto nuevos retos para los pequeños y grandes negocios, para los ciudadanos y para las mismas autoridades.

Entre estos retos entran las propias sesiones de trabajo, que ahora se ven complicadas por el uso de tecnología ya que muchas veces los servidores públicos, llámese diputados o regidores no las saben utilizar.

Aunado a la falta de experiencia tecnológica, los problemas técnicos que están fuera del alcance de los propios funcionarios, como los derivados de fallas de equipo o del propio servicio de Internet.

Ayer los diputados locales de Baja California tuvieron varias dificultades, entre fallas técnicas y problemas generados por los mismos diputados, al grado de tener que pedir receso para resolverlos.

Esperamos que el tiempo de a las autoridades estatales y locales más experiencia en el uso de estos mecanismos que nos ha llevado a explorar la pandemia y prácticamente se han tenido que aprender a prueba y error.



Reelección

Aunque se supone que este viernes se votaría en el Congreso del Estado la iniciativa que permite a los funcionarios que buscan la reelección quedarse en su puesto durante la campaña, finalmente el dictamen fue retirado del orden del día por el diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso.

La controvertida reforma es iniciativa del diputado Miguel Ángel Bujanda, actualmente sin partido, y busca que diputados y alcaldes no tuvieran que dejar su cargo para buscar la reelección, como lo solicita actualmente la ley electoral antes del inicio de la etapa de campañas.

El motivo por el que se retiró fue que no se presentó a los diputados en tiempo para su análisis, motivo por el que decidieron sacarlo de la presentación y lectura de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Al menos esa fue la razón que dieron, pero es sabido que esta propuesta ha despertado el rechazo de varios sectores.