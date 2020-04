Crece tránsito

Parece que las medidas de Sana Distancia implementadas por la pandemia ocasionada por el Covid-19 no están siendo llevadas a cabo a cabalidad por los mexicalenses y esto se pudo ver reflejado el fin de semana en el que el tránsito vehicular aumentó un 30% y se tuvieron cerca de 250 reportes de reuniones o fiestas.

Derivado de esto, la Policía Municipal que encabeza, María Elena Andrade, en conjunto con autoridades municipales han determinado reducir a un carril, los puntos de información instalados en distintas vialidades de la ciudad, con la finalidad de inhibir tránsito.

Actualmente a nivel nacional se mantiene en Fase dos de la Contingencia, en la etapa de contagio comunitario y se espera que en próximos días, se pueda dar la declaratoria de Fase 3 de la contingencia en México por parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El mismo subsecretario ha mencionado a Mexicali con 246 casos y Tijuana con 439, entre las ciudades con mayor contagio, por lo que en Baja California, no se reanudarán actividades hasta el 1 de junio, luego de que termine la jornada de Sana Distancia, esto si es que se autoriza por las autoridades de salud.

Lo que como ciudadanos no hemos entendido es que mientras más tardemos en bajar la movilidad por la ciudad, será mayor el tiempo que se tarden las autoridades en reanudar las actividades en su totalidad.

Por lo pronto, el gobierno mexicano y estadounidense dieron a conocer ayer que las restricciones de cruces no esenciales entre México y Estados Unidos se mantendrá por 30 días más derivado de los contagios que se presentan en México y los Estados Unidos.

Crítico

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, se ha mantenido crítico de los informes y datos de otorga la autoridad federal cuando estos no coinciden con las cifras que está arrojando la Secretaría de Salud en el Estado, y en su conferencia vía redes sociales de ayer no fue la excepción.

El Mandatario estatal cuestionó que la jornada de Sana Distancia se ampliara hasta el 30 de mayo, sin que esto se haya oficializado o formalizado en el Diario Oficial de la Federación.

Hay que recordar que luego de que se restringieron las actividades no esenciales, la autoridad federal lo hizo público en el diario oficial, pero no ha ocurrido lo mismo luego de que días atrás se diera a conocer que en algunas zonas del País, incluida Baja California, no reanudarán actividades hasta el 1 de junio.

Bonilla Valdez cuestionó al Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico por qué no se había publicado oficialmente, a lo que el secretario respondió que se estaría esperando entrar a la Fase 3 para hacer todos los anuncios y cambios que esto conlleve.

El Gobernador finalizó diciendo que la curva de contagios continúa presentando un ascenso rápido y sigue manteniéndose la llegada de casos sospechosos.

Por cierto, también tuvo un poco de crítica para el Seguro Social al señalar como inaceptable que tengan 479 casos sospechosos, es decir sin un resultado de la prueba de Covid-19 y pidió al secretario que los 140 casos que quedan sospechosos en Baja California se confirmen positivos o negativos de manera inmediata.