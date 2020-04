Blindaje en Ensenada

El municipio de Ensenada tomó la determinación de blindar el puerto y a partir de hoy limitará el acceso a la ciudad, debido a los altos casos de Coronavirus en Tijuana y Mexicali.

Si bien la medida no es un cierre total del acceso, sí se restringirán y revisarán los accesos carreteros desde Tijuana y Mexicali, dos de las ciudades con más casos de Covid-19 a nivel nacional.

Desde hace varios días, en la entrada al puerto se colocaron filtros de revisión en los que se les toma la temperatura a los automovilistas, como medida de prevención; según comentan, los organismos empresariales de Ensenada ya están avisados de las medidas tomadas, para que puedan llevar a cabo sus protocolos pertinentes.



Encabeza recorrido

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó personalmente un recorrido para detectar fiestas, convivios y aglomeración de personas, las cuales están prohibidas durante esta emergencia sanitaria por el Covid-19, mejor conocido como Coronavirus.

Comentan, quienes la anduvieron acompañando en la revisión, que varios ciudadanos se vieron sorprendidos de que fuera la Alcaldesa quien encabezara el contingente; hay que recordar que luego de anunciada la medida muchos mexicalenses vieron con buenos ojos esta medida, pues hay molestia contra este sector de la población que no ha respetado las indicaciones de aislamiento social que hizo el sector salud, debido al alza de casos de Covid-19.

La presidenta municipal tomó el tema directamente y desde inicios de semana dio a conocer la determinación de endurecer las sanciones contra los ciudadanos que ponen en riesgo a la población de Mexicali y puso a disposición de la población un número telefónico para identificar a los vecinos que no estén respetando esta disposición.

Apenas en este fin de semana se aplicaron 70 multas a vecinos que no obedecieron el distanciamiento social y se detuvieron a 11 personas que participaban en carreras clandestinas, esto derivado de las llamadas a los números instalados para dicha atención.

Para la autoridad las próximas semanas serán claves y se estima que a finales de abril y primera semana de mayo se dé el mayor número de casos, por lo que todavía falta que se mantenga el resguardo y la sana distancia, para que no se presenten más casos de los que la autoridad de salud pueda atender en esta pandemia.



Asustados

Luego de que se registrara un nuevo caso de Covid-19 entre los empleados de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana que dirige Rigoberto Laborín Valdez, comentan los empleados de la paraestatal que hay temor e incertidumbre.

Según dicen los empleados, son varios los compañeros que rebasan los 60 años y tienen comorbilidades, lo que los hace estar en el grupo vulnerable y señalan hay escasez de insumos preventivos como cubrebocas, guantes y gel antibacterial.

Por su parte la Cespt señaló mediante un comunicado que se han adoptado desde semanas atrás medidas como lo son la reducción de personal en todas las áreas, así como la desinfección de espacios; también informaron que de acuerdo a las necesidades de cada área, se han establecido guardias y en otras el trabajo desde casa, por lo que ya hay un 40% menos de personal.