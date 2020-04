Le reclaman a Ayala

Mientras el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, ha aprovechado la entrega de despensas como forma de campaña política para su reelección, los problemas en el Ayuntamiento no paran.

Y es que desde hace unos días policías jubilados han montado guardia afuera de Presidencia para reclamarle el pago que quedó de realizar el pasado 30 de marzo.

Sin embargo, es el tesorero municipal, Vicente Maldonado del Toro, quien se ha portado más grosero, hace unos días pasó a un lado de los oficiales que reclamaban con cartulinas y emprendió la huida con tal de no darles una explicación, lo mismo pasó hace unos meses con un grupo de viudas, que duraron meses rogándole a Ayala lo que les correspondía.

Así las cosas con el Alcalde de Ensenada.

Reciben rápido oficio

Desde que el Gobierno federal anunció la emergencia sanitaria -que no es contingencia-, los empresarios tuvieron muchas dudas sobre lo que vendría en los siguientes días, pues no se fue específico en cómo sería la situación legal de las empresas y los trabajadores.

No obstante, aprovechándose de esta ambigüedad, a varios de los dueños de empresas y compañías de distintos ramos se les hizo llegar un oficio firmado por el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, donde prácticamente les advertía que las empresas de actividades no prioritarias tendrían que cerrar, so pena de dejarles caer todo el peso del Gobierno.

Luego de esto, los empresarios criticaron el actuar Escobedo, quien se dice que es el secretario con mayores atribuciones dentro del gabinete y ahora también se atribuyó las facultades del secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado, Sergio Moctezuma Martínez.

Los empresarios precisan que el secretario de Economía mandó el oficio mediante el cual pide a la Industria Maquiladora del Estado suspender, sin distingos, sus actividades hasta el 30 de abril. No contento, también hizo "saber" a los empresarios que brindan miles de empleos que "A través de la Secretaría del Trabajo, Cofepris y otras Estancias del Gobierno Federal y Municipal habremos de realizar inspecciones para el estricto cumplimiento de esta medida".

Así que rápido estuvo el oficio que algunos sintieron como amenaza innecesaria.

Agentes en apoyo a prevención

Y todo indica que la campaña que invita a las personas a no acudir a la playa ante la contingencia por el Covid-19 no quedará únicamente como recomendación.

A raíz de las medidas implementadas por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana optó por comisionar a varios agentes de la Policía Municipal a la zona de Playas de Tijuana para evitar que las personas acudan el fin de semana.

La estrategia no se ha limitado únicamente a la presencia policial porque también se acordonaron todos los puntos de acceso a la playa, lo que ha tenido como resultado que el malecón luzca desierto durante la semana.

Se espera que la ciudadanía acate las indicaciones y que el fin de semana no traiga consigo múltiples sanciones por parte de la Policía Municipal.

Además, la Guardia Estatal se unió a dicha campaña con diferentes filtros denominados como puntos de concientización, en los que los agentes invitan a los automovilistas a regresar a sus domicilios en los casos en que no se llevan a cabo actividades consideradas esenciales.