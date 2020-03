Cambia estrategia



Luego de que hace unos días parecía como que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le caía el “veinte” de que se tenía que cuidar del coronavirus y tomar también él en lo personal los cuidados necesarios, ayer ya fue todo lo contrario.



Sobre sus giras de trabajo dijo que seguía en pie la de este fin de semana, pero que evaluarían cómo siguen las cosas para ver si continúa o modifica su trabajo.



Durante la conferencia mañanera exhortó a sus seguidores a no ir a recibirlo a los aeropuertos, que no estaría en posibilidades de atenerlos.



Además dijo que aprovechándose de su vulnerabilidad los “conservadores” podrían enviarle gente en su contra.



“No veo a nadie, no hay concentración desde ahora, ni en el aeropuerto, el que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios de plano, porque son capaces de eso y más”, advirtió.



Incluso ayer mismo que llegaría a Tijuana dijo que no quería a nadie en el aeropuerto de Tijuana porque ahí está uno que quiere ser candidato y todos los días se dedica a atacarlo, esto haciendo alusión a Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.



Pues AMLO ya se encuentra en la región, hoy sostendrá un evento en San Luis Río Colorado y posteriormente otro en Mexicali.







Visita privada



El alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, dijo que la visita del Presidente a San Luis Río Colorado será de carácter privado, por disposición de la Secretaría de Salud.



López Obrador acudirá a ver el nuevo estadio en el Bosque de dicha ciudad, en un acto programado a las 11:00 horas.



A través de un comunicado, el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado dijo que estarán pocos funcionarios federales, estatales, locales y medios de comunicación.



Para las 15:30 horas estará en Mexicali y también por cumplir con la “sana distancia” será restringido el acceso al mismo.







Sin apoyo en Ensenada



Los diputados del Congreso del Estado hace un par de días emitieron un decreto que obliga a suspender de manera temporal las obligaciones de pago de renta de locales comerciales y casa habitación, medida que muchos aplaudieron pero que cabe mencionar afecta a empresarios dueños de locales comerciales sin ninguna aportación del gobierno, así que algunos dicen que la autoridad saluda y hace reverencias con sombrero ajeno.



Ante esto el presidente de Canirac en Ensenada, Iván Nolasco, consideró que las medidas de apoyo deben emanar por parte del Gobierno y no de los mismos empresarios que se ven afectados por no recibir el ingreso de sus rentas.



En esta crisis económica derivada de la contingencia por el Covid-19 el Gobierno municipl no ha sabido o no ha querido responder con medidas contundentes de apoyo.



Mientras el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala, se dedica a repartir desinfectantes, alcohol y cubre bocas patito, el sector económico se observa sin un liderazgo que busque apoyos claros para Ensenada, una ciudad cuya vocación económica recae, gran parte en el turismo, el sector restaurantero, cervecero y vitivinícola.