Se quedó callado

Comentan que el sector productivo de Baja California se encuentra algo contrariado luego de que el Gobierno del Estado sea el único que no ha emitido una postura oficial tras la consulta ciudadana en la que derivó que ya no se le entregaran los permisos federales a la empresa cervecera Constellation Brands.

En enero se realizó el Foro del Agua, en el que estuvo presente el secretario de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, y entre sus declaraciones señaló que el agua de Mexicali no estaba comprometida con la instalación de la empresa.

Tras este anuncio, el gobernador Jaime Bonilla Valdez días después señaló que invitaba a la cordialidad y buena relación con la empresa porque no arriesgaba el agua y habría que seguir adelante con el proyecto que seguramente traería beneficios en inversión y sociales, pero que habría que mantener presionada a la empresa para que cumpliera sus compromisos sociales.

Y finalizó diciendo que le daban a lo que sigue con la cervecera; pero posteriormente se dio el anuncio de la consulta ciudadana, a lo que señaló el Gobernador que no pasaría nada y que se tenía que escuchar a todos.

Señaló que los inversionistas extranjeros deben estar tranquilos y que se diera la consulta y la mayoría decidiera, ya que se señalaba que quienes estaban en contra eran una minoría.

Pues ahora que finalizó la consulta ciudadana y se determinó ya no entregar permisos a la cervecera, el Gobernador no ha expresado una sola palabra del tema en sus conferencias matutinas y al no haber eventos públicos no ha habido nadie que le pueda preguntar.

Incluso se ha solicitado entrevista sobre el tema y no ha sido posible.

Todo pareciera indicar que buscan que la pelotita quede con el Gobierno federal y no salir raspados, aunque esto sea mal visto por el sector productivo que es el que invierte en el Estado y les genera mucha incertidumbre.

Nombramiento

Al iniciar la actual administración federal, Salvador Morales Riubí fue nombrado delegado regional del IMSS en Baja California y Río Colorado, Sonora.

Sin embargo, a los meses y al asumir Zoé Robledo a nivel nacional, se determinó que los titulares de las delegaciones deberían ser personal médico de la institución en base a un examen, así como asignados mediante sorteo.

Ante ese panorama Morales Riubí, que es sicólogo, fue relevado del cargo el pasado 15 de enero.

Pues ayer, el Gobierno del Estado envió un comunicado en el que se le tomaba protesta como nuevo subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario en lugar de Cuauhtémoc Castilla Gracia.

Fue el propio secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, el que hizo tal nombramiento.

Además de delegado del IMSS, Morales Riubí fue secretario particular del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, fue director del Issstecali, secretario del Ayuntamiento de Tijuana y diputado local, así como dirigente del PAN.

Concurso paralizado

A causa de la emergencia sanitaria para contener el avance del coronavirus, el Poder Judicial del Estado cerró desde hace una semana, así que diversos asuntos permanecerán empolvándose en los escritorios al menos hasta el 20 de abril, si es que no se prolongan más las medidas de contención.

Uno de los asuntos pendientes es la designación de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde de 26 aspirantes la lista fue reducida a solo 11 que "aprobaron" el examen teórico y obtuvieron pase a la siguiente fase, la del examen práctico, que ya realizaron.

Solo que el Consejo de la Judicatura del Estado, que preside el magistrado-consejero Salvador Juan Ortiz Morales, tuvo que suspender actividades a partir del 18 de marzo, así que los aspirantes no tuvieron la entrevista que era la siguiente fase del procedimiento.

Así que eso tendrá que ser reprogramado para cuando las actividades se reanuden.

En cuanto a los resultados del examen práctico, obtuvieron 95 puntos Gerardo Aceves Salazar, Karla Patricia Amaya Coronado, Salvador Avelar Armendáriz y Ana María Elías González Rosas, mientras que Juan Carlos Constantino Ortega Veiga y Humberto Tamayo Camacho lograron 90.

Detrás de ellos están José Manuel Castro Valenzuela (85), Cynthia Moniqué Estrada Burciaga (80), Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez (80), Kim Salas Nelson Alonso (80) y Leonor Garza Chávez (80).

A como va la situación hay quienes creen que Avelar, conocido como "El Pony", delfín del diputado ex panista y ahora morenista Juan Manuel Molina, puede perfilarse como el "bueno", sobre todo por el apoyo del legislador que ya en una ocasión lo hizo consejero de la Judicatura.