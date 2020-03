Medidas preventivas

Luego de que el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó de la presencia de dos casos de Covid-19 en Mexicali, las medidas preventivas se aumentaron al estar ya Baja California en la fase 1 del virus, que es los casos de contagio importados.

Ahora, tocará a la ciudadanía atender las recomendaciones de las autoridades, siendo la principal el lavarse las manos con agua y jabón, así como evitar la exposición a lugares concurridos, así como tomar medidas preventivas con adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico degenerativas.

Otra de las recomendaciones es no caer en pánico, ya que las autoridades afirman que era un hecho que el virus llegara a México y Baja California no era la excepción, por lo que ahora se entra en la etapa de evitar su propagación.

Otro de los puntos a tomar en cuenta es que el periodo de receso escolar no se tome como vacaciones ya que la autoridad busca evitar que se tengan concentraciones de más de 10 personas.

Ante tal situación, la Asociación China en Mexicali tomó la decisión de que sus restaurantes afiliados a la Canirac cierren sus puertas por el lapso de un mes a partir de hoy, esto como medida para reducir los posibles contagios tanto de personal como de los propios clientes.

Por otro lado, las autoridades municipales han cerrado los parques que dependen de ellos, con la finalidad de que el virus se propague lo menos posible.

La propagación depende de las medidas preventivas que tomen los ciudadanos, por lo que ahora la "pelota" está de ese lado.

Cambios en Congreso

En sesión extraordinaria de Congreso, ayer los diputados locales determinaron remover al titular de asuntos jurídicos del Congreso, Jorge Alberto Escárcega, esto a propuesta de la junta de Coordinación Política que preside Monserrat Caballero Ramírez.

Por su parte, será Alejandro Gudiño Flores quien tome la batuta de los asuntos jurídicos del Congreso en lo que define la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quién será el que ocupe el cargo.

Habrá que revisar el motivo por el cual la Junta de Coordinación Política tomó tal determinación y realizará una sesión extraordinaria para ver dicho tema.

Segundo aire

Sorpresa fue la que dio ayer el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California al revocar la decisión del PAN de expulsar a su ex diputado local José Félix Arango.

Hay que recordar que Félix Arango fue diputado local por el PAN en la pasada Legislatura y recibió la expulsión de su partido tras votar, presuntamente a favor, la ampliación del periodo de Gubernatura de 2 a 5 años.

Y es que para los tres magistrados el partido político está impedido para sancionar al entonces diputado por sus acciones como legislador, pues sería como subordinar el ejercicio de la función pública a los intereses del partido en cuestión.

A ver si la decisión no causa una serie de impugnaciones por parte del PAN, y sobre todo a ver si esto no da un nuevo aire a aquellos ex diputados también expulsados por el PAN tras la votación.

Se solicita presidente en Ensenada

Y es que ante la crisis sanitaria por el Covid-19 el presidente de Ensenada Armando Ayala Robles pareciera esconderse, ha mostrado su total incapacidad ante el manejo de crisis, no hay liderazgo ni dirección. Ayer Arturo González Cruz, presidente municipal de Tijuana, en atención a medios comunicaba que cuadrillas de personal de limpia están desinfectando constantemente las oficinas, pasamanos y áreas comunes del Ayuntamiento.

Decía que están trabajando en protocolos para el transporte público y ya tienen página web que está siendo actualizada constantemente para mantener informada a la comunidad sobre el tema.

Hoy la crisis es sanitaria, pero también económica, el sector turismo, la industria restaurantera requieren un liderazgo y nuevas estrategias, pero en Ensenada se busca Presidente.