Disputa por el control de Morena en el Estado

Rafa Leyva e Ismael Burgueño son dos protagonistas que se disputan la dirigencia estatal de Morena, en medio de la decisión que tomó la Sala Superior del Tribunal Estatal del Poder Judicial Federal (TEPJF), que dio el interinato de la dirigencia nacional de Morena al zacatecano y diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, que retiró de este cargo a Yeidckol Polevnsky.

Ismael Burgueño se hizo a la causa de Alfonso Ramírez Cuéllar y Rafa Leyva a la de Polevnsky y en Baja California, dentro de Morena, tienen sus padrinos, Rafa Leyva está con la corriente del gobernador Jaime Bonilla y Yeidckol Polevnsky, e Ismael Burgueño es de la corriente de Marcelo Ebrard y simpatiza con los proyectos del alcalde Arturo González Cruz.

Ambos también, al igual que en la disputa nacional por la dirigencia de Morena, han polemizado en las elecciones internas de su partido, para tener el respaldo de los consejeros municipales y estatales, lo que los lleva a una lucha constante de golpes “bajo la mesa”.



Lanzan campaña negra contra Ruiz Uribe

Las pasadas elecciones locales del 2019 tuvieron como marca principal “las campañas negras” y aunque ni siquiera se sabe si habrá elecciones en el 2021 en tanto no resuelva la SCJN, estas ya se asomaron tempraneramente por grupos “obscuros” ocultos bajo el anonimato de las redes sociales.

En esta ocasión tocó el turno al superdelegado Alejandro Ruiz Uribe, quien dijo a los medios que se trataba seguramente de gentes que piensan que el periodo de gobierno del ingeniero Bonilla será solo de dos años y que lo atacan pensando que estaría en la boleta electoral: “Están equivocados”, remató.

Ante esta campaña negra, llamó mucho la atención la audacia de Alejandro Ruiz Uribe, que incluso subió a su página personal de redes sociales el ataque cibernético sufrido, donde lanza una pelota ardiendo, dirigiéndola a quienes se han visto descubiertos por el tema “de los moches” y de las acciones que ha emprendido el Gobierno Federal y Estatal, que seguramente han tocado intereses personales y de grupo.

En otros tiempos no se veía esto y Ruiz Uribe rompe el esquema del silencio de las "fake news".

No hizo lo que muchos políticos tradicionales, quedarse callado, como si no pasara nada, al contrario, expuso en sus propias redes este ataque que tiene el sello de muchos que se han visto en pasadas elecciones. Lo que debería servir para que las autoridades puedan abocarse más para realizar investigaciones a fondo.



Cancelaciones

Mientras con los vecinos en Estados Unidos se están tomando medidas más estrictas para evitar la propagación de coronavirus, de este lado hay acciones pero aún no son tan drásticas.

Algunos eventos se han cancelado, pero otros siguen su curso.

Los eventos para el aniversario de Mexicali siguen firmes a pesar de la creciente paranoia que rodea la llegada del coronavirus a suelo mexicano.

Lo que no corrió con la misma suerte fue “La 1 para 1000” que con tanto esmero se había anunciado por autoridades municipales, pues organizadores y patrocinadores del evento decidieron posponer el tan anunciado evento luego de la serie de cancelaciones y medidas de prevención anunciadas en Estados Unidos por el coronavirus.

En Tijuana, el juego de fútbol mexicano de Xolos el viernes por la noche se llevó a cabo sin mayores contratiempos, así como funciones de box viernes y sábado.

Eso sí, las carreras atléticas en su mayoría ya fueron canceladas, y algunos conciertos pospuestos.

El sector restaurantero está temblando ante la posibilidad de que la paranoia comience a hacer que la gente no salga de sus casas y, por tanto, el consumo en sus establecimientos se reduzca drásticamente, a pesar de que como organismo están tomando todas las medidas necesarias para evitar algún problema.