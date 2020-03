Todo queda en familia

Apenas estaba reponiéndose de haber sido “renunciado” como delegado municipal de Playas de Tijuana, cuando Manuel Alexandro Morán Fabela aparece muy sonriente y trajeado como flamante encargado de despacho de la subsecretaría administrativa de Oficialía Mayor del Estado.

Hace unos días, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, informó que habría cambios en las delegaciones municipales debido a que habían sido evaluados los titulares de las demarcaciones.

En Playas hubo varios casos de violencia de alto impacto, incluyendo un homicidio a plena luz del día en pleno malecón.

Además, vecinos de ahí ya se habían quejado de los constantes robos de los que son víctimas.

Pues el que salió luego de esto fue Morán Fabela y en su lugar quedó Frank Arzate como encargado de despacho.

Lo curioso aquí es que el joven Morán Fabela ahora funcionario estatal es hijo del diputado local Víctor Morán, actualmente presidente del Congreso, y la directora del DIF en Baja California, Blanca Fabela.

Dicen las malas lenguas que hace días en un evento del Estado al que acudió el Alcalde, la funcionaria del DIF no lo saludó.

Lo bueno de Morán Fabela es tener papás en la política, pues como rayo no duró desempleado ni una semana, pues ayer le tomó protesta el también recién nombrado oficial mayor, Salomón Faz.

Por cierto, dato curioso, él entró en lugar de Ricardo González Cruz, quien “renunció” por proyectos personales, según la información que publica la propia Oficialía Mayor.

Y si los apellidos de Ricardo se le hacen conocidos, no es una simple casualidad.



Temen en Rosarito

Los que andan con el alma en un hilo son los turisteros de Rosarito, pues aunque en Baja California aún no se registra hasta el momento un caso confirmado de Coronavirus, lo cierto es que la espada de las cancelaciones pende sobre sus cabezas.

Los hoteleros tratan de ser reservados en sus estimaciones, pero debido a medidas que se han tomado en el vecino país, ven muy difícil que esta ola no los golpee, y con ello se echen por tierra sus anhelos de recuperarse un poco en este periodo de “spring breakers” y Semana Santa.

Hay incertidumbre, sobre todo porque este periodo vacacional que se avecina es un respiro para el sector turismo, que apenas va saliendo del periodo invernal, que representa una importante baja en sus ingresos.

Para quienes viven del turismo, las cosas no pintan bien, pues números conservadores hablan de que podría caer a más de un 50% el turismo en Rosarito, eso claro, si las cosas no mejoran en las próximas semanas, lo que parece al menos probable.



Ahogado el niño…

Luego del lamentable incidente en el que perdieron la vida dos personas en el bar Papas & Beer de la zona Centro de Ensenada, los dueños de dicho establecimiento tomaron medidas para que la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos retire los sellos de clausura.

En la entrada del centro nocturno se instaló un arco de seguridad para detectar si las personas llevan armas, y es que en la última semana ha disminuido considerablemente la afluencia de personas a los bares de la zona Centro, no solamente por la situación e inseguridad que se vive, sino también porque están bajando menos turistas de los barcos por temor al Coronavirus.