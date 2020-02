¿Quién defiende a Ensenada?

Cada político que incursiona en cargos públicos se hace la pregunta de ¿cuál será el legado que deje al término del periodo de su puesto?, en Ensenada los últimos alcaldes han salido tan repudiados que es difícil saber si la gente rechaza más a Enrique Pelayo, Gilberto Hirata o Marco Novelo, todos con acusaciones de malversación de fondos y otras maniobras cuestionables.

Sin embargo, nunca antes en la historia del Puerto, empresarios y sociedad civil organizada han manejado posturas tan acordes en contra de un Alcalde, mucho menos a cinco meses de haber empezado su mandato, por lo general en estas fechas todos los alcaldes siguen en su "luna de miel con el poder" pero comentan que para Armando Ayala, su conducción en la Alcaldía de Ensenada le ha despertado más rechazo que logros.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio (GIT), aquellas personas que llevan años defendiendo los límites territoriales de Ensenada con Playas de Rosarito, han demostrado su molestia en contra de Armando Ayala por haber permitido que mutilaran su municipio.

Se dice que esta molestia se ha extendido a integrantes de la IP y sociedad civil organizada pues coinciden que Ayala nunca defendió el territorio de Ensenada ni tampoco vio por los intereses del municipio al momento de que se definieran los nuevos límites que tendrá tras la creación de San Quintín.

Las personas al ver a Ayala circular con un convoy de cinco autos y una docena de escoltas comentan si el Alcalde de Ensenada sabe del rechazo que ya despertó entre la gente y por eso anda con tanto guarura cuando anda por las calles del puerto.



Se preparan

Luego de que se presentara el primer caso sospechoso de Coronavirus en Mexicali, comentan que en el Seguro Social de la capital del Estado se pusieron algo nerviosos, el motivo es que apenas esta semana les llegaron cubre bocas a algunas de las clínicas.

Comentan que ya hubo jefes de distintas áreas que le dijeron a su personal que se previnieran con jabones y cubre bocas de una mejor calidad, con la finalidad de que estén preparados.

Hay que recordar que las principales recomendaciones son lavarse las manos con jabón, taparse al destornudar o toser, por lo que el personal de atención a pacientes del Seguro Social está tomando las medidas necesarias por su propia cuenta para una eventualidad.

De entrada, el Coronavirus ya está en México con dos casos confirmados, uno en la Ciudad de México y otro más en Sinaloa, por lo que el tomar las medidas preventivas es importante.



Descarta cambio Pérez Tejada

David Pérez Tejada seguirá al frente como administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, esto lo confirmó vía telefónica al ser cuestionado sobre un cambio a la Aduana de Tijuana.

El titular de la Aduana Marítima se dijo sorprendido ya que no se le ha notificado de un cambio al menos no por el momento.

En la Aduanas regularmente se maneja la rotación de los titulares y anduvo circulando un documento, pero al parecer éste no era oficial.

Este archivo mencionado presenta los logos oficiales, lo cual generó confusión, pero la diferencia es que no tiene un folio, el cual manejan los circulares de dicha dependencia.

Ayer en este espacio manejamos que David Pérez Tejada Padilla sería removido a Tijuana, sin embargo el funcionario señaló que sigue desempeñándose en Ensenada y descartó que haya cambios en los próximos meses, ya que no les ha sido notificado nada al respecto.