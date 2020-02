Apoyan manifestación

El gobierno municipal de Mexicali ha tomado la decisión de sumarse al movimiento que se desarrollará el próximo 9 de marzo, las mujeres que laboran en el Ayuntamiento de Mexicali podrán participar en la protesta.

La alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que quienes deseen participar no tendrán problema alguno en sus derechos laborales, por lo que les dio el espaldarazo.

La UABC, de la mano del Rector, Daniel Octavio Valdez Delgadillo hizo lo propio y se dio la instrucción a las unidades académicas y administrativas que se garantizara que no se verá afectado el pago de nómina y estímulos, de igual forma a las alumnas no se les afectará en su asistencia.

En cuanto el gobierno estatal, el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano dijo que el gobierno apoya el movimiento, aunque no informó si el personal femenino que labora en el Estado podría participar sin ver afectado sus derechos laborales.

Los sectores empresariales también hicieron un llamado a sumarse a la protesta contra la violencia hacia las mujeres; por lo que es un hecho es que el movimiento sigue creciendo, ante la necesidad de que la mujer sea y se sienta protegida, en cualquiera de los ámbitos en que se encuentre.

De noche

Quienes se vieron muy en coordinación fueron la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que cerca de las 10 de la noche del pasado jueves aprobaron, por mayoría, el proyecto que permitirá al Gobierno del Estado realizar ese padrón vehicular que tanto se ha anunciado.

Eso sí, que la propuesta aprobada por los diputados ya no incluye ese cobro de mil pesos que buscaba el Estado por la emisión de una calcomanía para dar ‘certeza jurídica’ a los dueños de los autos chocolate, a pesar de que el registro no significa que el vehículo esté regulado, que vaya a regularse o que ya no pueda ser decomisado por el SAT.

Y lo que pasa es que como el cobro implicaría una modificación a la Ley de Ingresos del Estado los diputados prefirieron retirarlo de la iniciativa, aunque siempre se podrá retomar durante reformas posteriores, de acuerdo a palabras del propio Juan Manuel Molina, que presidió la comisión.

Por cierto, que no todo fue paz y tranquilidad para los diputados, pues después de la votación la sesión fue interrumpida por Leonardo Álvarez, quien enojado por la iniciativa les gritó “traidores” a los diputados que votaron a favor de la reforma.

También la panista Eva María Vázquez y el perredista Gerardo López tuvieron críticas en contra de la iniciativa enviada por el Gobierno del Estado, argumentando que el documento les llegó muy tarde y, en el caso del diputado López, ni siquiera lo había alcanzado a leer antes de la sesión.



Justicia a domicilio

Los residentes del poblado Delicias, ubicado al Sur de San Felipe, en territorio del aún municipio de Ensenada, vieron llegar hace unos días, algo extrañados, varias unidades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La extrañeza de los menos de 200 habitantes del poblado fue, sobre todo, porque por ser una población pequeña, regularmente ven pasar vehículos de turistas, sobre todo gringos, que van a disfrutar de las paradisíacas playas de la costa poniente de Baja California.

Así que cuando vieron las unidades de la FGE prácticamente los "sacó de onda", puesto que son raras esas visitas.

Sólo que esta vez se trataba de la visita del Fiscal Regional de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, quien con su personal acudió para llevar a cabo la jornada de Ministerio Público Móvil, con el que se pretende ir directamente hasta donde vive la gente para recibir denuncias y dar asesoría.

Es común que los residentes de poblados en zonas remotas de la entidad no denuncien delitos o no puedan consultar un abogado, por la lejanía y el aislamiento en el que se encuentran.

Para dar una idea, el poblado Delicias visitado por la FGR está a unos 30 kilómetros al Sur de San Felipe y a 223 kilómetros de la ciudad de Ensenada, que es la cabecera municipal.

Cuando se emita el decreto de la municipalización de San Quintín, este pequeño poblado pertenecerá a ese municipio.

Por el momento, la FGR a cargo de Guillermo Ruiz Hernández pretende acercar la justicia a los pequeños y remotos poblados por medio del Ministerio Público Móvil.