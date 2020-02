Pifias de la justicia

Por los rumbos del Poder Judicial del Estado se escucha que quien se ha metido en un berenjenal es el Juez de Garantía Héctor Antonio Cortez Peña, quien participa actualmente en el concurso para una vacante a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Y es que apenas el viernes pasado, el Juez encabezó una audiencia por un caso de homicidio, aún cuando no estaba una de las partes que representaban al ofendido, es decir a la víctima.

Aún así, Cortez Peña desahogó la audiencia y al final determinó el sobreseimiento, que es, dicen los conocedores del derecho, equiparable a una sentencia absolutoria.

Sólo que el Juez de marras, por sus pistolas tomó una decisión: El imputado permanecerá en prisión para espera, a ver si el representante de la parte ofendida, decide apelar la resolución.

Dicen que esa es una pifia del Juez, puesto que debió dictar la inmediata libertad del acusado.

Si después la parte contraria decide apelar y el resultado tras analizar la decisión del Juez es revocar la libertad, se giraría la orden de reaprehensión contra el imputado. Pero no puede tenerlo preso discrecionalmente, a ver si la otra parte apela.

Así es que de momento, parece que el aspirante a magistrado va a batallar para salir del berenjenal y seguramente este tipo de decisiones serán tomadas en cuenta a la hora de seleccionar un nuevo magistrado.

Llamado a la autoridad

La violencia contra la prensa de Mexicali ha venido en un claro aumento, la máxima expresión de un ataque se dio hace unos días contra el periodista Israel García, en donde se evidenciaron las claras deficiencias del Mecanismo Estatal de Protección para los Periodistas, el cual nunca se activó por las autoridades competentes.

Asociaciones de periodistas señalan que son 27 los ataques a la prensa desde el año 2018, y el tono y severidad de los agravios contra los periodistas se han ido tornando más elevados, pues al inicio se hablaba de campañas de bots, usualmente suelen reproducirse en periodo electoral, pero en apenas un mes y medio del 2020 ya se registra una violenta reacción que derivó en golpes a un fotorreportero.

La agresión más grave provino de los ciudadanos que se encontraban en una carrera clandestina, pero no hay que olvidar que también se han documentado de cuerpos policiacos y algunos funcionarios e incluso del mismo gremio periodístico.

Ni tan seguro

En el marco del carnaval, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles estuvo de visita en Mexicali promoviendo el evento, y según comentaba, todo es bonito en la “cenicienta del Pacífico” pero los números de homicidio dicen lo contrario.

Desafortunadamente para los ensenadenses los homicidios no han podido ser controlados y si se compara dicha ciudad con Mexicali, Ensenada sale perdiendo, ya que en el primer mes del año en Mexicali hubo 8 homicidios, mientras que en Ensenada 13.

Se pudiera decir que la diferencia es poca pero si se toma en consideración que en Mexicali son casi un millón de habitantes, mientras que en Ensenada son aproximadamente 500 mil habitantes, pues la cifra de homicidios por habitantes es mucha mayor.

Sin duda, aunque para el alcalde todo sea bonito, la verdad es que tiene mucho trabajo por hacer, aunque no lo reconozca; por cierto, los pobladores de Ensenada ya andan viendo el cambiarle el apodo a la ciudad y en lugar de la “Cenicienta del Pacífico” le andan queriendo poner los “cráteres de la Baja”, ya que no hay calle que no los tenga.