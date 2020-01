Nueva marcha

Grupos de resistencia buscan una nueva marcha contra la empresa cervecera que se construye en Mexicali, para el próximo domingo 26 de enero.

Esto, luego de que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo Manzur, cuestionara el estrés hídrico que se dice tiene Mexicali en un foro realizado hace unos días.

Rigoberto Campos, quien estuvo presente en dicho foro y fue uno de los que tuvieron la oportunidad de hablar durante el evento, señaló que el mismo fue hecho por personas que han “querido hacer verdad repitiendo mil veces una mentira”.

Lo que no dijo Rigoberto Campos fue que al ser uno de los privilegiados en el foro, junto a la maestra Araceli Piña, tuvieron la oportunidad de demostrar con datos, estudios y pruebas de que sí hay problemas de agua, pero para la sorpresa de muchos, no se presentaron.

No por nada el mismo secretario dijo sentirse sorprendido y fue claro en señalar que no le había tocado que un grupo de “ambientalistas” no presentara pruebas fehacientes de lo que decían y se dedicaran a descalificar, dado que él mismo es un ambientalista.

Claro, para los grupos de resistencia, ahora que no hay quien diga nada, es más fácil decir que fue un foro a “modo” pero la realidad es que tuvieron el mismo espacio que los demás y no lo supieron aprovecharlo.

Ahora con la marcha buscarán demostrar que hay un rechazo social hacia la empresa para ver si de esa manera hacen eco en su petición, aunque todo indica ya se son más los que quieren que se queden a los que quieren que se vaya.

Preocupación en Ensenada

En Ensenada, ayer muy temprano un ciclista fue asesinado con arma de fuego, a solo unos metros de la casa del presidente municipal, Armando Ayala Robles.

La noticia corrió como reguero de pólvora desde temprano, sobre todo por ser tan cerca de la residencia del Primer Edil.

Sobre el asunto, Ayala Robles opinó que el hecho de que ocurriera muy cerca de su hogar no lo hacía menos o más relevante.

Sin embargo, en eso se equivoca, que haya ocurrido casi enfrente de su hogar es la muestra más clara de la inseguridad que se vive en el puerto de Ensenada.

Si los delincuentes ya no temen cometer delitos en una zona que claramente está resguardada, ¿qué puede esperar el resto de los ciudadanos que viven en colonias donde rara vez pasa una patrulla?

Apenas hace unos días el presidente del Comité de Seguridad Pública de Ensenada (Ccspe), Faisal Díaz Nassif, manifestaba su preocupación por el aumento de los robos a mano armada en el puerto.

El homicidio del ciclista resulta preocupante, pues hace unos años Ensenada se jactaba de ser un lugar con bajos índices de inseguridad, ahora no pueden decir lo mismo.

Caravana 2020

Ante la posibilidad de la llegada de decenas o cientos de migrantes centroamericanos, la actitud de las autoridades actuales en la región es muy distinta a las anteriores.

Al menos el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, ya dijo que está en coordinación con la Federación y Estado para recibir y canalizar a los migrantes en dado caso que la caravana llegue a esta frontera.

Cabe recordar que la ocasión pasada, con la primera gran caravana, el alcalde en ese entonces, Juan Manuel Gastélum, no solo no tenía un albergue para atenderlos de inicio, sino que con sus declaraciones promovió el rechazo a estas personas.