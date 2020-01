Análisis del agua

Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México estuvo en Mexicali para realizar un foro sobre el tema del agua en Baja California, especialmente en esta ciudad.

El foro fue por invitación, y en éste participaron expertos, ciudadanos, organismos del agua, gobiernos, la empresa, y ciudadanos con posturas tanto a favor como en contra de la instalación de la empresa cervecera.

El titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México escuchó todas las posturas, estudios positivos y negativos en cuanto al agua en Mexicali y si bien señaló que la información se la llevarán para realizan un análisis y tomar una determinación, sí dio algunas conclusiones.

De entrada, el científico y ambientalista, señaló que es cuestionable que en Mexicali se hable de un estrés hídrico, en base a las cifras y estudios científicos que se presentaron, por otro lado, comentó que si hay un riesgo a futuro porque todo depende de los tratados con Estados Unidos.

Pero algo que señaló y que dejó claro a los opositores a que se instale la empresa cervecera Constellation Brands es que no sólo con las descalificaciones se va a echar abajo un proyecto, sino que se debe revisar el tema científico.

Le extrañó ver cómo se utilizaron calificativos y descalificaron a científicos, pero no aportaron información que sustentara la negativa, y remató diciendo que proyectos como el del aeropuerto de la Ciudad de México, se paró por un estudio, utilizando la ciencia, no por dichos.

Otro tema que tocaron fue el que se señala a la empresa cervecera, pero que en base a la información, hay más compañías en Mexicali que incluso consumen más agua que la cervecera.

Por cierto, algo que llamó la atención fue que los investigadores del Colegio de la Frontera Norte, Alfonso Cortez Lara, y Carlos de la Parra tuvieran posturas distintas, e incluso, intercambiaran algunas palabras, claro cada uno con sus datos recolectados de manera científica.

Ahora faltará ver qué determinación toman tras revisar toda la información recolectada.



Defienden la empresa

Quienes salieron a defender a la empresa Constellation Brands, son los sindicatos de trabajadores, quienes convocaron a una rueda de prensa para informar su postura por la generación de empleos de la cervecera.

Pedro Reyes Vilchis, representante sindical, señaló que la empresa ya debería estar funcionando, pero ante las pugnas y manifestaciones el trabajo se retrasó.

Datos de los sindicatos señalan que hay una expectativa de 2 mil empleos directos y entre 10 y 15 mil empleos indirectos, por lo que hay ciudades interesadas en que la empresa cervecera se mude.



Caballo blanco

El hijo del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez estuvo de visita en Mexicali y La Rumorosa, en primera instancia fue a Mexicali para el arranque de la rehabilitación del parque del Mariachi, el cual será utilizado para eventos culturales.

Hace apenas algunas semanas todavía dicho lugar era zona de estancia permanente de migrantes e indigentes, pero estos fueron retirados y llevados de manera voluntaria a centros de rehabilitación o albergues.

Posteriormente, José Alfredo Jiménez Gálvez acudió a La Rumorosa, donde se develó la estatua del “Caballo Blanco”, en honor a la famosa canción del compositor mexicano en la que se menciona el paso por La Rumorosa.