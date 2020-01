Solicitan sangre para presidente del Ieebc

De nueva cuenta el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Clemente Custodio Ramos Mendoza, se encuentra delicado de salud, y familiares suyos han solicitado por medio de redes sociales donación de sangre.

Familiares solicitaron sangre tipo RH “A” u “O” Negativo, en el Hospital del Issste Las Palmas, hay que recordar que el Consejero Presidente fue intervenido quirúrgicamente hace ya algunos meses, pero debido a complicaciones fueron necesarias varias cirugías.

Tan solo unas semanas atrás, previo a los festejos decembrinos, Custodio Ramos no estuvo en algunas sesiones debido a que requirió atención médica.

Hace apenas unos días, para ser precisos el pasado jueves, estuvo el Consejero Presidente en sesiones del Instituto en Mexicali, incluso atendiendo a medios, y si bien, todavía se le observaba muy bajo de peso, se veía con un mejor aspecto de salud.

Entre los temas que tocó estuvo la mudanza del Instituto Estatal Electoral a un lugar más económico, o bien la construcción de unas instalaciones ya de manera definitiva; otro tema fue el de una posible propuesta de reducción de consejeros electorales; habrá que estar atentos al estado de salud del Consejero.



Cohetes

Hay que recordar que en el mes de diciembre, el Ayuntamiento de Mexicali a cargo de Marina del Pilar Ávila Olmeda buscó que por la contaminación excesiva, se suspendiera de manera provisional a la cohetera el vender sus productos en dichas fechas en Mexicali.

La empresa buscó un amparo contra dicha medida, llegando la resolución hace algunos días, en la que se desestimó otorgar la suspensión definitiva, señalando que de haberse otorgado se afectaría el interés social y estaría en contra de las normas de orden público.

Si bien esto no significa que la cohetera no podrá vender sus productos, el documento da pie a que por medio de regulaciones y mediciones en determinado caso se puedan aplicar suspensiones de actividades, pero no solo a la cohetera, sino a empresas que contaminen en la ciudad.



¿Persona del año?

A través de un comunicado, el senador Gerardo Novelo Osuna, hermano del hoy ex alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, presumió que fue reconocido como “Persona del año”.

Sin embargo, dicho título no alude a una destacada labor como funcionario federal, ni tampoco por su trayectoria empresarial dentro del ramo hotelero, sino que el reconocimiento le fue hecho por la empresa Score International, organizadora de las carreras fuera de camino en Baja California, al considerarlo como uno de los más importantes promotores de sus eventos en las últimas tres décadas.

Se debe recordar que la Edición 51 de la Baja 500 fue realizada en el Estero Beach, uno de los hoteles propiedad de su familia, y fue durante la administración de su hermano, Marco Antonio, como presidente Municipal, lo que generó bastante polémica e inconformidad del sector empresarial.

Lo que sí es un hecho es que la empresa de carreras fuera de camino siempre se ha destacado por reconocer y agradecer a quienes han apoyado su actividad, y regularmente lo hacen luego de finalizado su calendario anual, eso sí, algunos buscan sacarle siempre un provecho a los reconocimientos.