Alerta en escuelas

Sin duda prende focos rojos la tragedia ocurrida ayer en Torreón Coahuila donde un niño de primaria asesinó a su maestra, hirió a otro profesor y compañeros, y se quitó la vida.

El niño emuló lo que sucedió en una escuela de Estados Unidos, en Columbine, donde un par de jóvenes abrieron fuego contra los estudiantes, matando a más de diez y también suicidándose.

Este lamentable hecho abre de nuevo el debate sobre el “operativo mochila” o “mochila segura” como se le llama, pues según lo dado a conocer por medios nacionales, padres de familia del colegio donde sucedió la balacera de ayer, se opusieron hace unos meses a que aplicaran esto con los alumnos.

Pero no son sólo algunos padres de familia los que se oponen a este tipo de medidas, sino también organismos defensores de los derechos humanos.

Además, dentro de lo que pasó ayer está la cuestión de cómo un niño de 11 años tiene acceso a armas de fuego, pues fueron dos con las que disparó.

En México es ilegal la portación de armas, así que falta investigar la cadena de cómo el pequeño pudo llegar a ellas.

Al darse a conocer la noticia en la escuela primaria de Torreón, titulares de distintas áreas de Gobierno como Seguridad y Educación lamentaron los hechos, pero también vieron esto como un foco rojo para ver qué se puede hacer en un futuro para evitar estas tragedias.

El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, informó que en la próxima Reunión General del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) se tratará el tema de prevención de la violencia en las escuelas públicas y particulares, así como la estrategia de convivencia que se implementa en todo el país.

“La SEP intensificará la promoción de la cultura de la paz en todas las escuelas del país, y el respeto a todos los que integran las comunidades escolares. Se evaluará el programa Mochila Segura, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de prevenir este tipo de hechos”, señaló la dependencia.

En Baja California el operativo mochila se lleva a cabo en algunas escuelas, sobre todo en zonas conflictivas, pero no es muy constante y sí, en algunos casos han detectado algunos productos prohibidos en las pertenencias de los estudiantes.

Sin embargo, quizá para tratar de evitar que algo así vuelva a suceder faltaría un programa integral en el que se incluya a la familia y a la sociedad, no sólo a las autoridades educativas.



Sigue la búsqueda

El Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside el consejero Clemente Custodio Ramos Mendoza se mantiene en proceso de búsqueda de nuevas instalaciones que se adapten al presupuesto del que disponen.

Semanas atrás se vio un edificio en Centro Cívico en el que se encontraba una refaccionaria y posteriormente una escuela, pero comentan que el inmueble ya fue rentado, por lo que tuvieron que seguir buscando.

Otra opción que tienen, aunque no tan inmediata, es el construir un edificio, para lo cual pedirían apoyo a universidades para el diseño y luego al Estado para incluir la obra en sus proyectos.

Sin embargo, hay que recordar la situación financiera que vive el Estado, pues en reiteradas ocasiones han informado que las finanzas que recibieron de la administración pasada no son las mejores, así que no saben qué tan viable podría ser el edificar.

En el actual presupuesto, el Instituto Estatal Electoral de Baja California tuvo una reducción de 30 millones de pesos, por lo que tendrán que hacer ajustes en cuanto al recurso con el que disponen.

Por cierto, la propuesta en la que se busca reducir el número de consejeros electorales no es mucho del agrado de Ramos Mendoza pues dijo que tendrían una mayor carga de trabajo.

Hay recordar que durante el pasado proceso electoral, varias semanas el Instituto estuvo trabajando con menos consejeros, debido a que al menos dos habían cumplido su ciclo, por lo que tener menos integrantes no es algo que desconozcan.