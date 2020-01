Castigo a descuidados

Dentro de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Mexicali se autorizó un aumento en el cobro para recuperar a una mascota del Centro de Control Animal, si son reincidentes, es decir que por segunda ocasión los perros lleguen a las jaulas.

El secretario del Ayuntamiento, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, señaló que la medida pretende que los dueños sean más responsables con sus mascotas, más que una medida recaudatoria.

Hay que decir que cada vez es más común que en parques públicos se encuentren perros sueltos y por consiguiente sus desechos fecales, los cuales pueden ser un foco de infección, y los servicios de Control Animal son insuficientes para atender a la ciudadanía.

Veremos qué efectos tiene la medida y si ayuda a tener un mayor control de las mascotas en la ciudad.



Apuestan a turismo médico

La Secretaría de Turismo del Estado, la Canirac, la Asociación de Hoteles del Noroeste, el CRIT Baja California, el Hospital Infantil de las Californias y el Cotuco le apuestan al turismo médico para este 2020 en Tijuana.

Así lo informó el presidente de Baja Health Cluster (BHC), el doctor Ricardo Vega, quien indicó que en el 2019 lograron dar continuidad a proyectos estratégicos como la rehabilitación del carril médico Fast Lane, la Plataforma Digital de Baja Health Cluster y el servicio de Concierge BHC.

Aseguró que estas últimas herramientas brindan un asesoramiento o guía sobre cada uno de los servicios que el ecosistema de Turismo de Salud tiene para ofrecer a los pacientes que visitan Baja California.

Asimismo, añadió que se realizaron giras de promoción a los vecinos estados de California, Arizona y Nevada, con el objetivo de promover la oferta de servicios de salud y el resto de las bondades que Baja California tiene para ofrecer a sus visitantes.

Entre los organismos e instituciones con las que se tuvo acercamiento están el Research Education and Access for Community Health, Nevada; Las Vegas Latin Chamber of Commerce; Nevada Hispanic Business Group; Arizona Hotel and Lodging Association; y Tucson Healthcare Association, comentó.

Tanto Tijuana como Mexicali han apostado por el turismo médico, por lo que son comunes las giras de promoción principalmente por Estados Unidos, hay que señalar que también la capital del Estado ha crecido en el clúster médico tanto en la Zona Centro de la ciudad como en el poblado Los Algodones.



Aclaran comunicados

Algo de confusión se ha generado en medios de comunicación por la presencia de una dirección de correo electrónico que en días pasados envió a diversos medios un posicionamiento supuestamente del secretario de Hacienda de Baja California sobre la Ley de Ingresos de Baja California, aprobada por los diputados locales en sesión del 31 de diciembre.

Dicho posicionamiento fue rechazado por personal de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quienes además se aseguraron de mandar un correo institucional deslindándose del posicionamiento y todos los correos enviados por esa dirección.

Habrá que ver si las autoridades dicen de quién es ese correo y si logran conocer las intenciones de los envíos.