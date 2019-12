Albergues

A pesar de la solicitud de que no se instalaran los albergues para migrantes centroamericanos en Baja California debido a que el número de migrantes había disminuido considerablemente, esto no pudo ser y el primer albergue ya se abrió en Tijuana.

Jesús Ruiz Uribe, delegado único del Gobierno Federal en Baja California, señaló que estos albergues se deben instalar debido a que es un compromiso firmado con el Gobierno de los Estados Unidos para que no se subieran los aranceles cada mes a México.

Fue el pasado 11 de diciembre que se inauguró formalmente el albergue en Tijuana, ubicado en el parque industrial de la colonia El Águila en la delegación Cerro Colorado, es el primero en Baja California y segundo a nivel nacional, y tiene una capacidad para atender a 3 mil personas.

El tercer albergue estaría en Mexicali, y aunque no se ha definido la fecha de inicio de operación se espera que sea en pocas semanas.

En teoría, los albergues son para quienes llevan un proceso de asilo en los Estados Unidos, pero habrá que ver si se atiende a los migrantes connacionales que son deportados, ya que para los albergues de las asociaciones civiles, los apoyos no están del todo definidos.



Investigación

La investigación contra el presidente saliente del Partido Acción Nacional en el Estado, José Luis Ovando Patrón, sigue su curso en la Fiscalía General del Estado en la unidad de delitos contra el patrimonio, sociedad, estado y justicia.

Según los datos que arrojan las primeras indagatorias presentadas por las autoridades, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid entregó de 2014 a 2019 al Centro de Estudios y Análisis Humanistas, A.C, del cual Ovando Patrón es señalado como presidente, la cantidad de 16 millones de pesos.

Información de la Secretaría General de Gobierno señala que dicho dinero proviene de descuentos a los sueldos de los trabajadores del Estado y se presume fue utilizado con fines político-electorales a favor del Partido Acción Nacional.

El secretario de general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informó que la asociación civil antes mencionada tiene domicilio en la ciudad de Ensenada, pero el lugar se encuentra en el abandono, por lo que el funcionario estatal concluye que esta Asociación Civil ha sido “fantasma” durante todo su tiempo de operaciones.

Veremos qué es lo que resuelve la autoridad estatal encargada en la materia, pero sin duda este tipo de señalamientos sigue golpeando al PAN que lucha por ganar credibilidad en el Estado tras la aplastante derrota en las pasadas elecciones.





Maratón Baja California

Comentan que el cambio de nombre al Maratón Gobernador, a Maratón Baja California le vino bien al evento, y en lugar de ser el espacio deportivo para adular al Gobernador en turno, todo giró en torno a lo deportivo.

Previo a la realización del evento, el edificio principal del Instituto del Deporte y la Cultura Física (INDE) de Baja California que dirige David González Camacho fue pintado ya de color vino, y el trabajo fue a marchas forzadas, puesto que todavía el sábado las labores continuaban, por lo que para el evento principal lucía ya nueva cara.

Como cada año, los talentos deportivos de Baja California participaron en el evento, pero lo que llamó la atención, a decir de muchos para bien, es que fueron uniformados con camisetas del evento, pero no con el nuevo guinda, sino con un color gris neutral y con la leyenda "Talento Deportivo", a la medida de cada atleta.

En pasadas ediciones, a los representantes deportivos de Baja California les entregaban camisetas blancas con el logo del Maratón Gobernador en tono azul, y en tamaños que les quedaban como pijamas, por lo que al menos en esta edición se tomaron en serio el tema de uniformarlos con sus tallas.