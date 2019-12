Se comprometen con los bomberos



Como resultado de las actividades denominadas “Unidos por el Valle de Guadalupe”, se logró recaudar 1 millón 89 mil 229 pesos que serán destinados a los bomberos voluntarios de El Porvenir, quienes combatieron heroicamente los incendios forestales.

Esto se logró mediante nueve eventos organizados por el sector gastronómico y productores de vino.

En ese sentido, Fernando Pérez castro, presidente de Comité Provino, resaltó la importancia de sumar esfuerzos para la causa y atender la situación delicada en la que se encontraba el Valle de Guadalupe y las condiciones precarias de la Estación de Bomberos El Porvenir, motivo importante para reconocer que como sector pueden lograr muchas cosas para apoyar a la comunidad.

Además, aseguró que será un compromiso constante por parte del organismo y no solo ahora por el tema de los recientes incendios, sino que se harán actividades recaudatorias de manera anual y el próximo año todos los eventos de Provino destinarán el 5% de las utilidades para acciones de prevención y en apoyo a los bomberos del Valle de Guadalupe.



Visita de Sedatu

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, estuvo de visita en Mexicali para revisar obras que se realizan en la zona Sur de la Ciudad, que son parte de los proyectos federales.

Los trabajos se realizan específicamente en la zona de Valle de Puebla y la inversión total asciende a los 240 millones de pesos, las mejoras deberán estar terminadas para el mes de febrero, según comentó el Secretario de la Sedatu.

Por cierto, debido a la agenda de la alcaldesa Marina del Pilar, la cual se le alargó, le fue prácticamente imposible llegar al lugar programado a las 14:30 horas; hay que decir que Meyer Falcón estuvo antes de la hora indicada, lo que le dio tiempo de revisar los planes de la obra y realizar algunas correcciones.

Luego de la atención y la revisión de los trabajos, el secretario de la Sedatu partió a otro evento en un Colegio de Bachilleres cercano a la zona, donde sí estaría la Alcaldesa y se reunirían para platicar un poco de los planes en la Ciudad.



Cambios en IEE

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, trae entre sus proyectos para reducir los egresos en el Gobierno de Baja California, el disminuir el número de consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) de siete que son actualmente a tres.

Sin duda esta idea no agrada mucho a los consejeros que señalan que con siete consejeros apenas se dan abasto; lo que sí hay que decir es que en el presupuesto que solicitan al Congreso, hay un aumento considerable en gasto de personal, específicamente en el rubro de aguinaldos, ya que dicha prestación no la tienen y buscan que se les otorgue para el 2020.

Ahora habrá que esperar a ver cuál es la propuesta de reforma a la ley electoral que realizará el ejecutivo y que ocurre en el Congreso del Estado.



Rendirá protesta

El sector mueblero en Rosarito tendrá nuevo presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles y Accesorios (Afamaro), responsabilidad que recaerá en la figura de Andrés Gómez Nájera, quien rendirá protesta al cargo el próximo 17 de diciembre.

Gómez Nájera tendrá la encomienda de impulsar el crecimiento del sector mueblero, el cual ha sido muy golpeado debido a las bajas ventas que desde hace años se vienen registrando, debido en gran medida a la percepción de inseguridad que se tiene entre los compradores estadounidenses, quienes prefieren no viajar a Rosarito.

Los muebleros de esta localidad se han distinguido por la calidad de sus productos, pero gran parte de sus clientes son de origen extranjero, de ahí la necesidad de mejorar en el rubro de la seguridad pública, para incentivar al turismo.

Por lo pronto, hay mucho entusiasmo por la llegada de Andrés Gómez, quien se dice, ya está planeando unificar a los muebleros para iniciar con una campaña que les permita retomar el lugar que desde hace más de una década, han ido perdiendo.