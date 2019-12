Falta a comparecencia



El presidente del Partido Acción Nacional en el Estado, José Luis Ovando Patrón no acudió a una comparecencia en la investigación en la que se le señala de abuso de autoridad, denuncia que fue realizada el pasado mes de septiembre que en primera instancia se había interpuesto ante la Fepade, la cual fue turnada a la Fiscalía Estatal.

En el abuso de autoridad, se encuentran los supuestos de daño patrimonial o malversación de fondos, algunos señalamientos que se hacen al dirigente estatal del PAN, ahora lo que sigue es determinar si se da una nueva fecha para la comparecencia y seguir con la investigación.

Por su parte, José Luis Ovando Patrón afirmó que lo que se busca es hostigarlo y que lo acusan de abuso de autoridad, pero que él lleva 10 años de no ser una autoridad; el motivo por el que ya no acudió a comparecer fue que ya se tenía agenda con anterioridad, motivo por el cual dio aviso de su inasistencia, buscando reagendar la entrevista.

El todavía Dirigente Estatal del partido solicitó también la salida del secretario General de Gobierno, señalando que Amador Rodríguez Lozano no es un político que pueda generar acuerdos y que sepa tratar y atender a la oposición, señalando que además está inmiscuido en el tema de “donaciones” en la Secretaría de Bienestar.

Sin duda como la frase boxística actual es “Hay tiro”, y todo indica que aquí los dimes y diretes seguirán por algún tiempo más



Piden apoyos

Madres y padres de familia que utilizan los servicios de las estancias infantiles están más que molestos porque no se han logrado recursos para que estas puedan brindar un servicio a bajo costo o gratuito a los niños de familias trabajadoras.

Por tal motivo acudieron a la pasada sesión de congreso para solicitar a los diputados una solución real al problema y no solo escuchar promesas; hay que recordar que el gobierno federal recortó los apoyos a las estancias infantiles, argumentando que había varias que nomás cobraban los recursos pero que no había niños.

Algunos padres señalan que su frustración viene ya que pareciera una simulación por parte de los diputados quienes en realidad no han hecho nada, y a decir verdad lo más que pueden hacer, son exhortos al gobierno federal para que mande recursos, o que sea el gobierno del Estado quien los otorgue proveniente del ingreso propio, lo cual se ve complicado derivado de los problemas financieros que tienen.



Desacuerdos por basura en Ensenada

Mediante adjudicación directa, el Ayuntamiento de Ensenada otorgó un contrato a una empresa privada para el arrendamiento de camiones, la recolección y el traslado de residuos.

Sin embargo, todavía falta que el tema se suba a Cabildo y que sea aprobado por los regidores.

Pero por su parte, el dirigente del Sindicato de Burócratas, Jacinto Alcalá de la Cruz, manifestó su rechazo al proyecto argumentando que se pretende privatizar el servicio de limpia, además de beneficiar a alguien directamente.

Por otro lado, el regidor Miguel Orea, reveló que en el comité de adquisiciones se presentaron tres empresas, sin embargo, luego de investigarlas se percató de que una es de un giro completamente distinto y la otra ni siquiera existe.

Por lo pronto, este lunes el director de Servicios Públicos, Francisco González, se reunirá con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, para tratar de convencerlos de los beneficios de este proyecto.