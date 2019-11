No quieren soltar carros

Todo indica que las distintas dependencias de Gobierno del Estado no quieren deshacerse de su flota de vehículos, tal como lo ordenó el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, con la finalidad de hacer una subasta de unidades.

Por tal motivo, ayer el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, citó en la sala gobernadores a todos los responsables de dependencias para solicitarles de la manera más atenta acataran la orden y pusieran las unidades a disposición.

Y es que según los datos que dio a conocer el Secretario General de Gobierno, se tienen aproximadamente 1 mil 778 vehículos, de los cuales hasta ayer las dependencias sólo se querían desprender de 45 unidades, que no representa ni el 5% del padrón total.

La meta es sacar a remate al menos 500 vehículos, lo cual traería recursos, pero además ahorros en gasolina y mantenimiento, por lo que pidieron a las dependencias poner los autos a disposición.

La molestia viene debido a que hay paraestatales que tienen hasta 400 unidades, pero en su listado no pusieron una sola para la venta que se realizará el próximo 14 de diciembre en el lote de Río Nuevo e Independencia, el cual fue prestado por la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar.

La consigna es que se haga un esfuerzo para desprenderse de los vehículos que se tienen de más, con la finalidad de hacer frente a las deudas que se heredaron del gobierno pasado, eso sin descuidar la operación de las dependencias.

Ahora las dependencias deberán revisar de nueva cuenta su parque vehicular para ver las unidades que deberán sacrificar.



El eterno diputado

Dicen que el Congreso de Baja California es de los más caros en el país, el sueldo de los Diputados se asegura que es ofensivo y si se suma a los recursos que reciben como dieta, apoyos, celulares, viáticos y demás concesiones faraónicas, afirman que el monto se cuenta por cientos de miles de pesos, aun así, muchos fallan en su principal trabajo que es Legislar.

Uno de los que más les ha gustado ser Diputado es a David Ruvalcaba, único Legislador que tiene hoy el PRI en el Congreso Local, actualmente es su tercer periodo y entre los pasillos del Congreso dicen que pareciera el primero y no solo es porque casi nadie recuerda lo que haya hecho en los otros seis años como legislador, sino por que critican que comete errores de primaria.

Recientemente, Ruvalcaba presentó una propuesta para que los Alcaldes informen a la población, el estado que guardan sus respectivas administraciones municipales, en un texto confuso y con pocas precisiones, el tres veces diputado, dicen, volvió a meter la pata (quizá hasta las dos) y es que entre los mismos congresistas no se aguantan la risa de que Ruvalcaba quiera Legislar lo que ya existe.

De acuerdo a la fracción XI del artículo 7 de la Ley de Régimen Municipal de Baja California manifiesta que “El Presidente Municipal, en su calidad de alcalde de la comuna, es el órgano Ejecutivo del Ayuntamiento y ostenta, en todo caso… Rendir anualmente durante la primera semana del mes de octubre un informe público sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal; el informe correspondiente al último año de gestión municipal deberá rendirse dentro de la primera semana del mes de agosto”. En fin, algunos parece que sólo cobran y simulan legislando lo que ya está legislado.