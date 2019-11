De reuniones a reuniones

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, que preside Juan Manuel Hernández Niebla, desde que entraron los ayuntamientos nuevos de Morena solicitó audiencia con todos.

Hace días se pudo ver que ya se llevaron a cabo estas reuniones, incluso en la semana hubo fotografías con la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Con el Ayuntamiento de Tijuana fue con el que batalló un poco más para ser recibido, pero por fin le dieron audiencia, y la esperada reunión entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tijuana y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado se dio, pero dicen que se convirtió en una exposición unilateral.

Pese a que las autoridades de seguridad en Tijuana fueron las últimas en acordar la reunión con el titular del consejo ciudadano, Juan Manuel Hernández Niebla, no se trató de precisamente un diálogo.

Y es que, a diferencia de otros municipios, en Tijuana se trató más de una exposición y de denunciar algunos malos manejos por parte de la administración municipal pasada.

Sin embargo, Hernández Niebla se quedó con la palabra en la boca porque en ningún momento se les dio la oportunidad de presentar algún análisis y solo se les dijo que su intervención “no estaba en la agenda”.

Así que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estará a la espera de que se les brinde otro espacio para, ahora sí, se trate de una plática y no solo una exposición.



El jaloneo por Santa Anita

Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, pero por lo menos hasta el momento hay anuncios soterrados de que Rosarito ganará el disputado territorio, para que el poblado de Santa Anita y sus alrededores por fin sean oficialmente parte de su municipalidad y no de Ensenada, pleito que se ha extendido por más de dos décadas.

Hace unos días, representantes de organismos civiles y autoridades del Municipio de Rosarito viajaron a tierras cachanillas donde se les informó que los límites territoriales del quinto Municipio quedarán de la misma forma que era cuando esta localidad era delegación de Tijuana.

Hay mucho optimismo para que por fin se dé certeza jurídica a los pobladores de las zonas afectadas, pero los estudiosos del derecho aseguran que los ensenadenses no se quedarán quietos ante la presunta aprobación en el pleno del Congreso del Estado, que dará a Rosario el gane en este viejo pleito antes de que finalice el mes.

Por lo pronto, en esta semana la propuesta establecida en el Estatuto Territorial será aprobada por la Comisión respectiva, para luego ser votada en el pleno del Congreso donde hasta ahora las simpatías por Rosarito son mayores.

Pero según se dice, al final será la Suprema Corte de Justicia quien tenga la última palabra, pues lo más seguro es que Ensenada recurra a esa instancia para reclamar un territorio que es olvidado constantemente no solo por ese Municipio sino también por el propio Rosarito, y por supuesto el quinto Municipio hará lo mismo si las cosas no salen como se prevé.



¿Atención ciudadana?

Diversos empleados que fueron despedidos del 23 Ayuntamiento de Ensenada se han quejado de Manuel Torres, jefe del departamento de atención ciudadana del Gobierno Municipal, y es que de acuerdo con los ex empleados, el joven funcionario se ha comportado prepotente y grosero cuando de atenderlos se trata.

Supuestamente la principal función de su departamento es recibir las peticiones ciudadanas del presidente municipal, Armando Ayala Robles, y del director de bienestar social, Eduardo Vega, sin embargo, de acuerdo con las quejas, el desempeño de Manuel Torres ha sido todo lo opuesto, intentando bloquear a los empleados para que no puedan dialogar con el Alcalde, ya que les quedaron a deber tres catorcenas.