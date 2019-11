Van tras el PRI

Este miércoles se llevaron a cabo los registros de los aspirantes a la dirigencia estatal del PRI; de los once personajes que el delegado Eruviel Alonso Que informó que estaban interesados en participar, únicamente dos fórmulas fueron las registradas, al interior del rojo los militantes y aspirantes reclaman que la convocatoria tuvo tantas trabas que sospechan (con muchos argumentos) que se buscaba tener una elección a modo para imponer a un dirigente.

Por ejemplo, dicen los escarlatas, para registrarse como candidatos los aspirantes debían pagar una cuota; si querían ser candidatos a presidente del Comité Directivo Estatal debían pagar 60 mil pesos para suscribirse, y si aspiraban a ser secretario debían pagar 50 mil pesos, ¿para qué? Solo el delegado sabe, pues no dio explicaciones de nada. En total por fórmula debían llegar con 110 mil pesos del águila, si no, no valía su aspiración.

Adicional a ello, los pretensos debían renunciar a todo cargo público o de partido, por ejemplo si se es regidor o funcionario o tuviera cualquier cargo, tenía que renunciar a él, cosa que los priistas también reclamaron que eso nunca sucedía. Los militantes insisten en que estas trabas eran para que únicamente se registrara una fórmula, sin embargo, tal parece que la movida no le salió al delegado pues fueron dos los registrados.

Por un lado, el profesor Roberto Haro y la regidora con licencia Adriana López Quintero se postularon para presidente y secretaria, con los apoyos de distintos sectores; mientras tanto, Carlos Jiménez (aparente hankista) y Guadalupe Gutiérrez Fregoso (indudable castrotrentista) fue la otra fórmula que se registró; así las cosas en la política, el único sitio donde el agua y el aceite pueden unirse si los intereses así convienen.

Comentan que Hank Rhon busca deslindarse de querer él imponer a alguna de las fórmulas, pues aunque es cierto que Jiménez es cercano, esto no quiere decir que él lo mandó registrarse.

Patrullas

No es poca la polémica que ha causado el tema de las patrullas de la Guardia Estatal, que en su presentación oficial aparecieron con un característico y conocido tono de guinda en lugar del clásico azul que utilizan corporaciones policíacas.

Ante esta polémica Isaías Bertin Sandoval, representante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado y miembro de la mesa de seguridad, reconoció que existe un reglamento acerca del color que deben utilizar estas corporaciones, e incluso se ha comentado dentro de estas mesas de seguridad que la Fiscalía buscará “corregir” el tema del color, por lo que pudiera verse un cambio en las unidades de la guardia Nacional.

Enfrentamientos

De nueva cuenta el delegado único federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, aseguró que por conducto de la Federación no habrá apoyos para los albergues de migrantes instalados en Mexicali, a no ser que estos sean en especie.

Y es que la situación pone en jaque a varios de los albergues distribuidos por la ciudad, a tal grado que Altagracia Tamayo, activista y representante de Cobina AC, señaló que ahora que se plantea no instalar el mega albergue federal, se podría entregar recurso a las asociaciones, lo que causó un enfrentamiento con Sergio Tamai de Ángeles sin Fronteras.

Incluso después de la rueda de prensa, Tamai se acercó a Tamayo para recriminarle asegurando que se ha “avanzado” y que en la anterior administración había habido desvío de recursos, a lo que la activista le retó a demostrar con pruebas si la acusaba de algo, lo cierto es que Sergio Tamai, ahora es cercano al nuevo gobierno ya que su hijo es regidor de la XXIII administración de Mexicali.