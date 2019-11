Reunión de seguridad

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California que preside Juan Manuel Hernández Niebla tuvo una reunión con la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con la finalidad de presentar a todo el equipo y revisar temas en materia de seguridad pública.

Dichas reuniones del Consejo se están llevando en todos los municipios, con la finalidad de trabajar de la mano por el bien de las ciudades bajacalifornianas.

En la sesión estuvieron presentes, Rodrigo Llantada, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, así como Alma Lorena Araujo, presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

También estuvo presente la madre de la alcaldesa, la Doctora, Marina del Pilar Olmeda García, quien es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, por lo que seguramente de no atender el tema por parte del Ayuntamiento como se debe, la alcaldesa tendrá la queja de primera mano.

Juicio político

Todo indica que los ahora ex funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California no saldrán del todo librados tras finalizar el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, esto luego de que el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, señalara que buscarán el juicio político contra los ex titulares.

El motivo, señaló Rodríguez Lozano, es que incumplieron con el ordenamiento constitucional de crear el Centro de Atención Integral de Víctimas en Baja California.

Según señala el secretario general de Gobierno, desde junio de 2018, se debió atender a las víctimas, pero no se realizó nada, por lo que ya se investiga en Oficialía Mayor y la secretaría de Planeación y Finanzas cuáles son los motivos por los que se abandonó a las víctimas de tal manera.

En el cargo de la Procuraduría de Justicia del Estado estuvo por más de cinco años la magistrada Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien en la parte final del sexenio abandonó el cargo para volver a sus funciones como togada, por lo que dejó el cargo a Cristian Colosio Lule.

Deberán ser los diputados locales quienes revisen la solicitud de juicio político y sobre qué funcionarios recae, lo que sí es seguro es que la ahora magistrada, Perla del Socorro Ibarra Leyva, estará inmiscuida en las investigaciones que se realicen, más por la cercanía que dicen tuvo con "Kiko" Vega, al grado de que según le dieron una notaría al hijo de la ahora magistrada.

Agarra puesto Nancy

La que parece que está más que instalada en la Cuarta Transformación, o al menos en el presupuesto del gobierno emanado de Morena, es Nancy Sánchez Arredondo; sí, la ex líder del PRI y militante de ese partido hasta hace unos meses.

Ayer fue la toma de protesta de Pedro Ochoa Palacio como secretario de Cultura, esto ante Catalino Zavala, quien es secretario de Educación.

Pues ahí, como testigo y en representación del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, estuvo Nancy.

Ella, según comentan, está en el departamento de Evaluación y Seguimiento en la Secretaría de Gobierno.

Sánchez Arredondo militó por 30 años en el partido, fue diputada federal por la vía plurinamonal y dirigente en el Estado.

Llegó a ser candidata a senadora, incluso en la pasada elección federal sonaba como candidata, pero no quiso serlo pues iba como segunda en la fórmula.

Días antes de la elección pasada renunció al PRI y abiertamente dijo que votaría por Morena.

Así que tal parece que ya cobró el favor.