Lujos

Entre los pasillos del Congreso del Estado cuentan que el diputado del Verde Ecologista de México, Fausto Gallardo García, parece muy seguro de que su partido seguirá aliado con Morena para las elecciones de 2021 y él podrá así, seguir tapándose con esa cobija para lograr su reelección.

El comentario viene luego de que en el mismo recinto se ha dicho entre Diputados y trabajadores que Gallardo García ya está en primer lugar de gastos por boletos de avión y viáticos, pues no hay mes en que no haya viajado, de menos, dos veces a la Ciudad de México, con cargo al erario.

Refieren que Gallardo no solamente viaja en líneas caras, como Aeroméxico, sino que también se hospeda en lujosos sitios y come en restaurante donde, efectivamente, concurre lo más ‘fifí’ de la clase política nacional. Y no habría problema en que lo hiciera, señalan, si no fuese porque es con dinero del pueblo y no se sabe a qué se deben tales travesías.

Pero eso no parece preocuparle al eterno líder del Verde en la entidad, pues afirman que él mismo ha confesado a sus cercanos que eso no importa, pues siempre que pueda ir postulado en la boleta por Morena, tendrá para reelegirse.



Preparan elección

Luego de elegir a los dirigentes municipales, el Partido Acción Nacional ya prepara la elección interna para elegir a quien será su próximo dirigente estatal, quien estará encargado de guiarlos durante las elecciones de 2021.

Son dos los aspirantes a la dirigencia, el primero es Enrique “Kiki” Méndez y el segundo es Carlos Aguirre Amparano; la elección se desarrollará el próximo 1 de diciembre, exactamente la misma fecha en el que Partido Revolucionario Institucional hará lo propio.

“Kiki” Méndez ha sido dirigente municipal del PAN en Tijuana, además de regidor y diputado, mientras que Carlos Aguirre Amparano, viene de ser secretario Estatal del Partido con José Luis Ovando Patrón y previo a esto había sido funcionario en gobiernos estatales y municipales.

Dentro de Acción Nacional hay quienes se atreven a decir que a diferencia de las pasadas elecciones municipales internas, donde hubo varias opciones, en la elección estatal se ve la “vaca flaca”. Señalan que seguramente hay quienes no quieren entrarle al quite, porque no están seguros de poder quitarse la pesada loza que les dejó el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.



Apoyan a damnificados

Para apoyar a las familias damnificadas por los incendios forestales, ayer se desarrolló en los jardines del Riviera el “Paellatón”, evento con el que empresarios de diversas ramas, recaudaron fondos ofreciendo paella, vinos y bailables.

El evento contó con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Asociación de Periodistas de Ensenada (APE) y el 23 Ayuntamiento de Ensenada.

Al evento acudió el presidente municipal, Armando Ayala Robles, quien resaltó la solidaridad de los empresarios por organizar este evento, que sin duda será beneficio para quienes perdieron sus bienes como consecuencia de los siniestros de fines de octubre.

Cabe recordar que lo incendios en Ensenada dejaron un registro de dos personas fallecidas, 54 casas con pérdida total, así como 7 mil 300 hectáreas afectadas.