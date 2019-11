Eligen a dirigentes en el PAN

Ayer el Partido Acción Nacional eligió a dirigentes en las 5 ciudades del Estado, con lo que anuncian el arranque del proceso de “cambio” en dicho grupo político, aunque pareciera que varios quieren seguir con los mismos y al menos en Mexicali estuvo a punto de ganar una ex funcionaria del gobierno de “Kiko” Vega.

Si bien el triunfo fue para Antonio López Merino, quien fuera secretario del Ayuntamiento de Mexicali en el gobierno de Gustavo Sánchez Vásquez, sólo se llevó el triunfo por dos votos contra María del Rosario Rodríguez, quien fuera en algún momento Secretaria de Educación y finalizó como directora del Cobach en el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

Comentan que son muchos los panistas que ya gritaron sin empacho que el gobierno saliente fue prácticamente quien enterró al PAN en las últimas elecciones y lo peor de todo es que dicen que quién sabe si a corto plazo puedan sacar el barco de la deriva, gracias al ahora ex gobernador, Francisco “kiko” Vega de Lamadrid.

Por lo pronto tocará a “Toño” López Merino trabajar por devolverle al panismo los valores que ha perdido gracias a que tuvieron que estar tapando la falta de transparencia con la que trabajó el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

En Tijuana, el ganador fue Luis Rodolfo Enrique Martínez y deberá realizar una gran labor, si, como él mismo lo dijo, quiere reconciliar a los diferentes grupos que convergen al interior de Acción Nacional en Tijuana.

Su objetivo final, dijo, es lograr recuperar la confianza de los ciudadanos hacia el partido y conseguir que sus candidatos vuelvan a los gobiernos municipal y estatal en las próximas elecciones.

En Tecate resultó electa, Juana María Nahoul Porras; en Rosarito la planilla encabezada por José Antonio Macías Garay fue elegida por las blanquiazules y finalmente en Ensenada eligieron a Álvaro Ortiz Gutiérrez.



Se acerca a vecinos

Y el que se bajó del carro para atender a los vecinos inconformes del fraccionamiento Verona, fue el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz, luego que no permitieron se realizara un acto en donde se discutiría la posibilidad de utilizar un terreno en esa zona para reubicar a las familias afectadas por los derrumbes en Lomas del Rubí.

Los vecinos del lugar aseguran que el predio en cuestión les fue prometido por la constructora como una zona en la que eventualmente se construiría una escuela, por lo que mostraron su inconformidad.

Al final, González Cruz y los residentes de Verona acordaron una reunión posterior para resolver las dudas y encontrar una solución a las familias que perdieron todo en Lomas del Rubí.



Regresos

Luego de casi cuatro meses fuera por complicaciones de una apendicitis, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Clemente Custodio Ramos Mendoza volvió a aparecer en una sesión del organismo, débil, pero en recuperación.

Y es que a inicios de mes, el Instituto Electoral confirmó la suspensión del pago del sueldo de su consejero presidente, mientras él seguía hospitalizado en Tijuana, situación por la cual la familia de Ramos Mendoza presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De momento se desconoce si el consejero presidente vuelve ya a sus funciones al frente del Consejo General del IEE o si la visita se debió a una situación relacionada al tema de su salario.

Dentro de todo, por lo menos se le vio participativo en su calidad de consejero durante toda la sesión de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, donde se vieron temas presupuestales, aunque lo más importante es que sigue mejorando.



Funcionarios en Rosarito

Los que ya andan locos de contento son los nuevos delegados que se integrarán al Gobierno del Estado en Rosarito, y la lista la encabeza el ensenadense Jesús Martínez, que irá a la Recaudación de Rentas.

En la lista además se encuentra la ex panista Tania Esquivel, que será nombrada titular de Desarrollo Social, mientras que Daniel Ayala va para el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

En la Oficialía Mayor, está apuntado Jorge Emilio Martínez y se habla que Norma Gutiérrez, encabezará la Delegación de la Secretaría General, dependencia que según se rumoraba desaparecería, una vez entrado el nuevo Gobierno.

Todavía se desconoce quién estará a cargo del Sistema Educativo Estatal en esta ciudad, así como en la Subprocuraduría de la PGJE.

Otros que también podrían haber agarrado hueso son Diana Montijo, como coordinadora en Rosarito del DIF Estatal y Marco Nuño, en el Ceart.

En resumidas cuentas, casi la mayoría de los nuevos funcionarios son caras nuevas, aunque también hay ex priístas y ex panistas por doquier.