Recibe 'hueso'

Mariano San Román Flores, quien fuera dirigente en Tijuana del Partido Verde, formará parte del nuevo Gobierno estatal, específicamente estará bajo el mando de Mario Escobedo Carignan.

El cargo que tendrá ahora será de coordinador de atención ciudadana en la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

San Román Flores fue regidor del Ayuntamiento de Tijuana del 2010 al 2013, previo a eso fue secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Congreso del Estado.

De acuerdo con el perfil de Facebook de Escobedo Carignan, donde está presentando a quienes formarán su equipo, San Román fue asesor en la 23 legislatura en el Congreso de BC en la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos.

También fue candidato a diputado federal por el Distrito 05 en 2012, pero en esa ocasión ese distrito fue ganado por el PAN.

En elecciones anteriores el Partido Verde fue un aliado del PRI, sin embargo, en esta que pasó, ya estuvo en acuerdo con Morena, por lo que lograron conseguir algunas candidaturas y puestos.

San Román Flores es además egresado en la licenciatura de Economía de la UABC y se encuentra como director adjunto del Centro de Investigación y Desarrollo Económico del Noroeste A.C. y es socio fundador de una revista.

Aunque también hay quien dice que su incorporación al gobierno se debe a que es cuñado de Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, quien fue diputado del PRI en la pasada legislatura.



¿No viene AMLO?

Y precisamente hablando del nuevo Gobierno Estatal, trascendió desde el interior del equipo del Gobernador Electo, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no vendrá a su toma de protesta.

Dicen los que saben que a AMLO no se le verá en ninguno de los dos actos programados de Jaime Bonilla, primero en el Congreso del Estado y después al acto masivo que se tiene contemplado en el Centro Cultural Tijuana (Cecut).

No faltará quien diga que es un desaire, pero según, hay buena relación entre Bonilla Valdez y López Obrador, y que en los días subsiguientes el Presidente estará en Baja California anunciando "grandes proyectos para la Entidad".



Atento al fuego

El que anduvo muy activo en los incendios fue Alejandro Ruiz Uribe, que hasta en un helicóptero fue captado por los medios sobrevolando las zonas afectadas desde San José de la Zorra, Tecate y la zona de Baja Mar y Primo Tapia.

Ruiz Uribe instaló la Mesa Técnica de Comando de Incidentes del Gobierno Federal en San Antonio de las Minas, Ensenada, en la que están integrados el Ejército Mexicano y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) así como brigadistas y técnicos contra incendios.



DA SU VERSIÓN

David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, dio su versión luego de lo publicado en este espacio ayer en relación a la situación de las cárceles en el estado.

Limón Grijalva asegura que en el Cereso de Mexicali se encuentran 2 mil 499 personas privadas de la libertad, de las cuales 561 ya cumplen su sentencia y que se trata del penal que registra un problema menor de sobrepoblación además de ser el que atiende con traslados al complejo de El Hongo, previo a un análisis de cada perfil criminológico.

Apuntó que el penal se encuentra certificado desde 2018 por la Asociación de Correccionales de América (ACA), y que solo se logra si se cumple con el 100% los estándares de calidad en infraestructura, derechos humanos, procesos operativos, procesos administrativos y programas de reinserción social, acreditación con la cual también cuenta el Centro de Internamiento para Adolescentes de Mexicali.

Finalmente señaló que actualmente se trabaja para tener mejores condiciones de las cocinas de los Ceresos de Mexicali, Tijuana y Ensenada, para elevar su eficacia, ya que se cuenta con procesos certificados en higiene y la alimentación cumple con las necesidades nutricionales de calidad y cantidad basado en normas nacionales.