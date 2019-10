Preparan acto solemne para Bonilla

Faltan ya unos días para que Jaime Bonilla Valdez tome protesta como gobernador electo.

Justo en el primer minuto del 1 de noviembre iniciará la ceremonia solemne en el Congreso del Estado.

Se comenta que por cuestiones de logística a los legisladores se les está pidiendo que lleguen 22:30 horas, a la prensa que cubrirá esta actividad e invitados también se está solicitando llegar al menos una hora antes.

El recinto en el Pleno tiene 123 lugares y estarán a disposición del Gobernador Electo y su secretario particular, Ricardo Moreno García.

Se comenta que los lugares para este exclusivo acto serán para familiares, los alcaldes, miembros de su gabinete e invitados especiales que vendrán de la Ciudad de México.

A las 23:50 horas se espera que llegue el Gobernador Electo, lo sale a recibir una comisión de diputados que en este caso sería la Mesa Directiva.

La ceremonia comenzará a las 00:00 horas y se espera que dure alrededor de 15 minutos, Catalino Zavala, como presidente del Congreso conducirá la sesión y luego de tomar protesta el Gobernador ya constitucional de Baja California dará un mensaje.

Luego de esto, Bonilla Valdez saldrá del edificio del Poder Legislativo, bajará la escalera y subirá al poder ejecutivo y ahí empezaría su mandato.

Según comentan será una sesión solemne, sencilla, pero con gran significado para la historia de Baja California.

Los medios de comunicación tendrán un acceso restringido, pues por lo pequeño del espacio sólo pondrán entrar algunos gráficos previamente acreditados.

Los reporteros, por otro lado, contarán con una sala donde podrán ver la transmisión de la ceremonia y contarán con equipo de cómputo e Internet para sus envíos.



Arde el Estado

Literalmente, el gobernador Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid dejará a Baja California en llamas.

A una semana de que deje el cargo por el que protestó como mandatario, Vega de Lamadrid se enfrenta a una crisis provocada no precisamente por el pésimo manejo de las finanzas públicas.

Se trata de una serie de incendios forestales en los municipios de Rosarito, Tecate, Tijuana y Ensenada, que hasta ayer había consumido cientos de hectáreas de vegetación y cobrado la vida de tres personas.

La situación sorprendió al mandatario y a su equipo de trabajo, puesto que el fuego se propagó con inusitada rapidez a causa del fenómeno conocido como "vientos de Santa Ana", con rachas de 60 o 70 kilómetros por hora.

En unas cuantas horas las llamas se salieron de control y ayer por la mañana ya era uno de los últimos problemones que ha tenido Kiko en su administración.

Los bomberos de Tecate, Rosarito y Ensenada no se han dado abasto para controlar el fuego.

Hay quienes han señalado que parte de la culpa la ha tenido el Gobierno Federal, puesto que al inicio de la actual administración prácticamente desmanteló a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional Forestal, por lo que únicamente quedaron unos cuantos bomberos forestales.

De momento los siniestros ya han causado un dolor de cabeza tanto para Kiko y su séquito, así como para la alcaldesa morenista Araceli Brown Figueredo y su director de bomberos Omar Ortiz.

Y mientras el tiempo pasa, Kiko Vega está dejando literalmente a Baja California en llamas no sólo con estos incendios, sino con otros temas, como las finanzas y seguridad.