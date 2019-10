Se ausenta Secretario en Rosarito

Nadie sabe… nadie supo, al menos hasta ahora, pero el Secretario General del Ayuntamiento de Rosarito, Manuel González Araujo, no se reporta a su trabajo desde hace 3 días pese a que se han realizado dos sesiones de Cabildo esta semana.

Al “quite” tuvo que entrar Javier González, quien hace las veces de Director de Gobierno, para dar fe de las sesiones y de sus acuerdos, pero no son pocos quienes a “sotto voce” comentan que él podría ser el próximo secretario.

Dicen que González Araujo no logró colocarse del todo dentro del equipo de confianza de la alcaldesa Araceli Brown, sobre todo porque ha dado preferencia a la corriente priísta o ex priísta y él siendo de orígenes panistas nomás no terminó de cuajar, menos aún teniendo al lado a Humberto Valdés “El Pato”, que tiene más poder que nadie.

Ni ediles ni el Síndico conocen los motivos de la ausencia de González Araujo, lo que causa todavía más suspicacia, ¿acaso será el segundo funcionario del gabinete de Araceli Brown, que renuncie en menos de un mes?

Alcaldesa mediadora

Dicen que sólo en Rosarito pasan estas cosas y tal vez así sea, pues en días recientes un choque provocado por una patrulla en contra de un taxista armó tal relajo sobre una de las principales avenidas de la ciudad, que en pocos minutos se vio rodeada de policías y taxistas y uno que otro soldado, lo que llamó la atención de la alcaldesa Araceli Brown que pasaba en ese momento por el sitio, y quien sin más se fue de mediadora.

Las quejas de una y otra parte no se hicieron esperar, pues se alegaba presunto abuso policiaco y si bien en nada cambió en el sitio la presencia de la alcaldesa, sí llamó la atención que cual matriarca se bajara a regañar a sus malcriados hijos.

Controladora

Durante las mesas de transición de la administración estatal, ha salido a relucir o han dado a entender que la ex oficial y ahora diputada local por la vía plurinominal Loreto Quintero Quintero utilizaba controles excesivos en algunas áreas.

Al menos en la mesa de trabajo en la que se habló del sistema penitenciario, Amador Rodríguez Lozano, próximo secretario de la General de Gobierno preguntó el porqué en las tienditas que se encontraban en los sistemas penitenciarios hacían falta insumos si todo era pagado por los internos.

La respuesta de los responsables fue que oficialía tenía un tope de gasto en dichos lugares, por lo que cuando se agotaba el presupuesto el surtido escaseaba.

Ante esto, Rodríguez Lozano cuestionó el porque se dependía de un presupuesto, si a final de cuenta los reos pagaban por los insumos y dicho dinero no se reinvertía en la misma tienda, sino que todo indicaba que se trasladaba a las arcas estatales, lo cual sonaba muy absurdo.

Más grave

El próximo secretario de Salud, Alonso Pérez Rico informó que el decir que el sistema de Salud en el Estado tiene un abasto del 60% es muy optimista, por lo que dejó entrever que la situación en insumos para la salud es más crítica de lo que se conoce.

El todavía secretario, Caleb Cienfuegos ha informado que ciertas cirugías se han atrasado, debido a la falta de insumos, pero que las operaciones de emergencia o delicadas se han seguido realizado.

También el personal que labora en dichas instituciones ha protestado por trabajar sin el equipo completo para desarrollar de manera óptima sus labores.

Veremos que ocurre después del cambio de gobierno y si las condiciones mejoran antes de la salida de la actual administración estatal.