Deuda mayor

Todo indica que el Gobierno del Estado está endeudado con todo mundo y parece que con la llegada de los nuevos gobiernos municipales emanados de diferente partido político, las deudas empezarán a relucir.

Así pasó ya en Mexicali donde después de sacar los números por parte del tesorero municipal, Víctor Daniel Amador Barragán, comentan que la deuda que tienen con el Ayuntamiento subió de 90 millones de pesos hasta 211 millones 255 mil pesos, es decir más del doble de lo anunciado en un inicio.

Por medio de oficio, el Ayuntamiento de Mexicali que preside Marina del Pilar Ávila Olmeda solicitó al estado se entreguen los recursos.

El gobierno municipal detalla que se ha tenido que pagar el Crédito de Banobras con recursos etiquetados para otros destinos; según datos, en Tijuana también hay una deuda de aproximadamente 400 millones de pesos.

Ayer según comentaron, el gobierno estatal se comprometió a pagar el adeudo el lunes, pero hay que decir que son varios los pagos que debe saldar el Estado y no se ve de donde puedan sacar el dinero.





Visita de AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estará de nueva cuenta en Baja California, visitando la “Cenicienta” del Pacífico, específicamente Ensenada.

Quien dio la noticia fue el delegado federal único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe quien señaló que la visita será al poblado de San Quintín a las clínicas rurales y conocer las necesidades de dicha población.

Según dicen hay la posibilidad de que dicha clínica se amplíe, para brindar un mayor número de servicios, por el momento sólo se conoce dicho punto a visitar, no se sabe si tendrá más agenda en el Estado 29.





Jaloneos en PAN rosaritense

Donde las cosas están que arden es en el PAN rosaritense, pues parece ser que resurgir de entre las cenizas como el Ave Fénix no será nada fácil, pues el “deschongadero” para el cambio de la dirigencia en esta localidad está al rojo vivo.

Por un lado, se encuentran las mujeres que ya han levantado la mano y que apuestan a posicionar a una de ellas para las elecciones del 2021, considerando que lo más seguro es que de nueva cuenta una mujer sea quien abandere la causa, pues parece ser que Rosarito está destinado a ser moneda de cambio.

Por otro lado, los hombres, que por sus fueros se quieren imponer para seguir conduciendo los destinos de lo que queda del PAN y ahí es donde está el verdadero pleito.

Figuras como la del ex alcalde Antonio Macías, comienzan a ganar espacio pero otras como Yannette Sepúlveda, ex directora del DIF, no está dispuesta a ceder terreno y asegura que va con todo, lo malo es que ambos pertenecen al mismo bando y que de enfrentar a sus miembros, terminarían con lo poco que queda del PAN.

Quizá la alternativa recaiga sobre Manuel Ochoa Magallón, quien sin hacer mucho ruido ha escalado posiciones y trae consigo a un buen grupo, incluyendo a los conocidos como “maruchans”.