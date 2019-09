Toman protesta

Hoy se realizará la toma de protesta de las alcadesas y alcaldes electos de los cinco municipios en el Estado, por lo que el total de ayuntamientos será dirigido por miembros del Movimiento de Regeneración Nacional.

En Mexicali, el evento se desarrollará a las 19:00 horas en la explanada del Centro Histórico de la zona Centro, exactamente frente a catedral; ayer por la tarde ya se encontraba la mayor parte del lugar acomodado, faltando los detalles finos para el evento en el que tomará protesta Marina del Pilar Ávila Olmeda como la primera alcaldesa electa de Mexicali.

El evento se realizará en dicho lugar al ser uno de los proyectos fuertes de la próxima alcaldesa de Mexicali, buscando ya detonar el Centro Histórico de la Ciudad, el cual será coordinado por su ahora esposo Carlos Torres Torres de manera altruista ya que no recibirá pago por dicha labor.

Previo al evento, el pasado sábado Marina del Pilar se reunió con los regidores que formaran el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, señalando que si bien vienen de partidos distintos, aseguró que pondrán a Mexicali por delante de cualquier interés partidista.

Los próximos regidores son Eneyda Elvira Espinoza Álvarez, José Ramón López Hernández, Janeth Raquel Tapia Barrera, Ricardo Hernández Morelos, Cleotilde Molina López, Sergio Tamai García, María de la Luz Pérez Rosas, así como José Manuel Martínez Salomón.

También estarán como regidores, Héctor René Ibarra Calvo, María Cristina Mares Vejar, Juan Diego Echevarría Ibarra, Luz Elena Fonseca Rentería, Arnaldo Douglas Álvarez, Adriana López Quintero y Fernando Rosales Figueroa.

Quien ya confirmó la asistencia al evento es el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, así como a las otras cuatro tomas de protesta.

Sin duda para Mexicali será un hecho histórico al ser la primera mujer que llega por medio de la votación a la alcaldía.

En Ensenada, Armando Ayala Robles tomará protesta a las 10:30 horas, mientras la sesión solemne de cabildo en Tecate en la que tomará el cargo como presidenta Zulema Adams Pereira será a las 13:00 horas.

Entre las 14:00 y las 15:00 horas estaría tomando protesta la alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo y a las 17:00 horas tocará el turno a Arturo González Cruz, de Tijuana, finalizando con Marina del Pilar en la capital del Estado.



Viaje de Trabajo

El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid estará en la Ciudad de México, esto como parte de los trabajos a realizar en la Confederación Nacional de Gobernadores.

Por tal motivo viajó desde ayer al Centro del País, la reunión se desarrollará con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Seguramente el mandatario estatal estará revisando todo lo que concierne a los albergues de atención a migrantes extranjeros que son devueltos a Baja California por parte de los Estados Unidos para llevar su proceso migratorio fuera del vecino País.



Cuál austeridad

Parece que la austeridad republicana esperará para mejores tiempos, al menos en Rosarito, pues la casi alcaldesa Aracely Brown Figueredo no está dispuesta a hacer ahorros al menos por lo que toca a su toma de protesta, a realizarse este lunes 30 de septiembre.

Y es que ella y su equipo han preparado un verdadero pachangón que costará a los ciudadanos la módica cantidad de 472 mil pesos, que incluyen por supuesto el sonido, técnicos de video e imagen, templete, alimentos y bebidas y cena para el gabinete para 25 personas, es decir, sólo para los muy-muy cuates.

De hecho, ya se entregaron 311 mil pesos que provienen de las arcas municipales y el lunes se liquidará el resto, pues los “morenos” no quieren que aparezca un gasto tan exorbitante en sus cuentas y por eso, lo cargarán a la administración saliente.

En resumen, la toma de protesta de Brown Figueredo costará ¡tres veces más! Con todo y austeridad, de hecho parece ser que la austeridad no será su distintivo, pues ya se habla de que los nuevos secretarios percibirán cheques jugosos por sus muy caros servicios.

Para medir un poco los costos de este “guateque rimbombante”, por ejemplo cuando la actual alcaldesa Mirna Rincón rindió protesta, el gasto ascendió a 144 mil pesos, pues si bien el evento se realizó en el Centro de Convenciones Baja California Center, no generó gastos pues en esos tiempos Rincón Vargas era cuatacha de 'Kiko' Vega.