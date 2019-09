Galardón gastronómico

Emotivo y con una gran convocatoria resultó el evento de la entrega del Galardón Gastronómico que en este año se llevó a cabo en el patio central del Palacio Municipal.

El presidente de Canirac, Miguel Ángel Badiola Montaño, fue el anfitrión de la entrega a lo mejor de la gastronomía de la entidad.

Entre los asistentes estuvieron los todavía presidentes municipales de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro; de Mexicali, Gustavo Sánchez y de Tecate, Nereida Fuentes y el presidente nacional de Canirac, José Luis Mier.

Estuvieron los empresarios Salomón Cohen, Roberto Lyle, David Saúl Guakil, así como los presidentes de algunos organismos empresariales como el de la Canaco Tijuana, Jorge Macías Jiménez y Cotuco, Gilberto Leyva Camacho.

Además de Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, y el cónsul general de China, Yu Bo.

Un momento emotivo fue cuando el sector, en mano de los jóvenes, reconoció a agentes de la Policía.

El secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan, reconoció la labor de Badiola Montaño al frente del organismo, sobre todo por lograr la unión del sector gastronómico, algo que consideró difícil, pues incluso él ya estuvo al frente del organismo.



El último apaga la luz

La renuncia del subprocurador de Justicia en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, ya se encuentra en el escritorio del procurador Cristian Colosio Lule. El “sub” deja su oficina a partir del próximo 15 de octubre, 15 días antes de que concluya la agitada administración estatal.

Incluso comentan que ya tiene listas sus cajas para agilizar su partida. Quien se queda como encargada de despacho en la Subprocuraduría es Hortensia Noriega León, segunda al mando de Ramírez Amador.

Ya todos en la Procuraduría fueron informados que el próximo en suplirla será el ex presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Baja California, Pedro Ariel Mendivil García, quien ha visto los yerros y los aciertos del personal desde la otra barrera, ya que hay casos que ha ganado y otros que ha perdido.

Por cierto, los que están más metidos en temas de seguridad esperan ver como resuelven las diferencias que tuvieron en su momento la propuesta directora de Seguridad Pública de Mexicali, María Elena Andrade Ramírez, y Mendivil García.

Hay que recordar que durante la transición del Sistema Penal, la “lic” Andrade se metió en un broncón con Mendivil García y su compañero, Herman López Frank, al llamar “coyotes” a los abogados que señalaban deficiencias en la implementación.

Ahora ambos estarán desde la misma barrera y deberán trabajar coordinados para que los maleantes no salgan de la cárcel.



Dinero

El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez señaló ayer que el gobierno del Estado que encabeza todavía, Francisco Vega de Lamadrid, tiene pendiente de entregarle a la administración municipal, más de 90 millones de pesos.

No obstante, este recurso faltante, el 22 Ayuntamiento dejará a Marina del Pilar Ávila Olmeda un total de 417 millones de pesos, para que se finalicen sin problemas los doce meses de 2019, señaló el edil.

Según comenta el recurso debe de alcanzar para hacer frente a las nóminas, aguinaldos y finiquitar las obras que no se terminarán en la presente administración.

Hay que recordar que la alcaldesa electa señaló que de entrada no se podrá iniciar con la reingeniería de manera rápida debido a que no habrá dinero para liquidaciones hasta enero.